Nên duyên nhờ đánh giá 5 sao

Blaze Matthew Cawood (29 tuổi, quốc tịch Nam Phi) đến Việt Nam vào năm 2021 và mở một nhà hàng Nam Phi ở TPHCM vào năm 2023.

Nơi đây không chỉ giúp chàng trai người Nam Phi gốc Anh thỏa mãn niềm đam mê ẩm thực mà còn xe duyên cho anh với cô gái Việt xinh đẹp - Mai Anh (28 tuổi, quê ở Hạ Long, Quảng Ninh).

Mai Anh từng có 5 năm học và làm việc ở Anh, đến năm 2023 mới về nước. Năm đó, cô cùng nhóm bạn ghé nhà hàng vừa mới khai trương của Blaze để thưởng thức những món ăn lạ miệng.

Vô tình, cô thấy được sự tinh tế, tỉ mỉ của chủ quán người ngoại quốc.

Mai Anh bên người chồng Nam Phi

“Dù đã muộn, anh ấy vẫn nán lại giới thiệu thực đơn cho chúng tôi. Thấy khách ngồi đúng hướng gió máy lạnh, anh chủ động chỉnh lại nhiệt độ…

Về nhà, tôi đánh giá 5 sao cho nhà hàng, kèm vài dòng nhận xét tích cực. Không ngờ, 2 ngày sau Blaze nhắn tin cảm ơn tôi cùng lời mời cà phê”, Mai Anh kể.

Lời mời ấy là sự khởi đầu cho mối duyên của hai người. Trong 1 tháng, họ thường gặp gỡ nhau, kể cho nhau nghe về năm tháng học hành, gây dựng sự nghiệp.

Blaze thấy ở cô gái Việt sự quyết đoán, tự lập nhưng cũng kết nối sâu sắc với gia đình. Bằng chứng là cô sẵn sàng từ bỏ công việc tốt ở nước ngoài, trở về Việt Nam để được ở gần bố mẹ.

Còn Mai Anh thấy được ở Blaze sự kỷ luật, thống nhất trong hành động và lời nói.

Khoảnh khắc khiến Mai Anh rung động trước Blaze là khi thấy thói quen ăn yến mạch vào mỗi bữa sáng của anh.

Trước khi đi ngủ, anh thường làm một hũ yến mạch, để vào tủ lạnh để sáng hôm sau ăn trước khi đi làm. Dù món ăn này dễ ngán nhưng anh vẫn kiên trì ăn mấy tháng liền bởi nó tốt cho sức khỏe.

Cặp đôi tổ chức đám cưới trên du thuyền

“Tính kỷ luật và nhất quán là điều tôi tìm kiếm ở một người chồng. Chỉ sau 1 tháng tìm hiểu, chúng tôi đã quyết định hẹn hò vì thấy hợp nhau”, Mai Anh nói.

Trước khi gặp gỡ, bố mẹ Mai Anh đề nghị được nói chuyện với Blaze qua cuộc gọi video. Anh chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn ra mắt như khi đi tuyển dụng: hình dung ra các câu hỏi của phụ huynh, tập trả lời những câu hỏi khó…

Bố mẹ Mai Anh dù trước đó rất lo lắng về lựa chọn của con gái nhưng khi nghe Blaze khẳng định: “Nếu Mai Anh muốn về Hạ Long, cháu sẽ theo cùng”, họ đã đặt niềm tin vào chàng trai này.

Cuộc sống thú vị ở Nam Phi

Năm 2024, cặp đôi tổ chức 2 đám cưới ở Việt Nam, một đám cưới theo phong tục truyền thống, một đám cưới hiện đại ở du thuyền. Nhà trai ấn tượng với những nghi thức trang trọng trong hôn lễ đông khách mời ở nhà gái.

Vợ chồng Mai Anh bên bố mẹ chồng và anh trai chồng (áo xanh)

Khi mang thai con đầu lòng, Mai Anh muốn chuyển về Quảng Ninh sống cùng bố mẹ để cảm nhận sự ấm áp của gia đình. Blaze giữ đúng lời hứa, theo vợ về nhà ngoại.

Vốn đã quen với không gian riêng tư, thời gian đầu, anh bị “ngợp” trước nếp sống gần gũi ở nhà vợ. Anh thấy lạ khi căn nhà luôn mở cửa, họ hàng đến chơi không báo trước, xóm giềng thoải mái sang thăm hỏi hoặc cho đồ ăn…

Sau này, anh nhận ra đây là cách người Việt thể hiện tình cảm và sự quan tâm lẫn nhau nên hết mực quý trọng.

Năm 2025, Mai Anh theo chồng về Nam Phi, sống cùng bố mẹ chồng trong khoảng vài tháng. Cô được trải nghiệm nhiều điều thú vị trong văn hóa, nếp sống quê chồng.

Mẹ chồng Mai Anh rất yêu quý con dâu

Mai Anh được bố mẹ chồng xem như vị khách quý, không cho làm bất cứ công việc gì. Việc duy nhất cô làm mỗi ngày là nấu đồ ăn dặm cho con, những việc còn lại như nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa… đều do bố mẹ chồng và giúp việc làm.

Bố chồng Mai Anh còn quy định, mẹ chồng cô chỉ nấu ăn từ thứ 2 đến thứ 5, những ngày còn lại cả nhà sẽ đi ăn nhà hàng. Mẹ chồng cô sợ con dâu vất vả, thuê thêm một giúp việc nữa để hỗ trợ chăm cháu.

“Tôi nhiều lần muốn giúp mẹ chồng làm việc nhà nhưng mẹ đều từ chối. Tôi cảm giác, mẹ thấy rất tệ nếu để cho con dâu phải làm việc gì đó trong căn nhà của mình”, Mai Anh cười chia sẻ.

Theo Mai Anh quan sát, mối quan hệ giữa chủ nhà và giúp việc ở Nam Phi rất rõ ràng: chủ nhà tôn trọng, còn giúp việc thì kính trọng, phục tùng.

Mai Anh có khoảng thời gian hạnh phúc khi sống ở quê chồng

Ở Nam Phi, chuyện tài chính giữa bố mẹ và con cái cũng rất rành mạch. Khi con đủ 18 tuổi, bố mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện kinh tế của con, nếu cần giúp đỡ, đôi bên sẽ nói chuyện thẳng thắn và hỗ trợ nhau trong khả năng.

“Dù có lúc lạ lẫm nhưng nhờ sự quan tâm của mẹ chồng và chị dâu, tôi hòa nhập với văn hóa Nam Phi nhanh chóng”, Mai Anh chia sẻ.

Hiện tại, vợ chồng Mai Anh đã quay trở lại Việt Nam sống và làm việc. Với Mai Anh, Nam Phi là ngôi nhà thứ hai - nơi có những người sẵn sàng chào đón cô đến sống như một gia đình thật sự.

Ảnh: Mẹ Caleb nè