Như VietNamNet đã thông tin, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hồ Quốc Thân (Tổng GĐ Công ty CP Triệu Nụ Cười) và những người liên quan về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tàng trữ tiền giả.

Theo CQĐT, ông Thân đã thu hơn 33 tỷ đồng từ việc bán đồng tiền lượng tử (QFS). Số tiền thu được từ việc bán đồng QFS ngoài việc chuyển tiền “phí thụ hưởng” cho một số người, bị can dùng chi trả lương, hoa hồng cho các Phó Tổng GĐ và chi tiêu cá nhân.

Đến nay, cơ quan công an mới nhận được đơn tố giác tội phạm của 35 khách hàng mua đồng QFS với tổng số tiền là hơn 5,9 tỷ đồng. Ngoài ra, 17 cá nhân, người đại diện các cửa hàng đã mua thẻ an sinh và gói đầu tư an sinh với tổng số hơn 12 tỷ đồng cũng có đơn tố giác tội phạm.

CQĐT đã xác minh, triệu tập, ghi lời khai đối với số khách hàng trên. Họ cho biết, do tin tưởng vào nội dung quảng bá của ông Thân và các Phó Tổng GĐ Công ty CP Triệu Nụ Cười họ đã nộp tiền mua đồng QFS và thẻ an sinh.

Theo nội dung quảng bá, khách hàng tham gia mua đồng QFS và thẻ an sinh sau một vài tháng sẽ được bảo chứng (trả số tiền lớn, thay đổi cuộc sống). Tuy nhiên, thực tế số khách hàng mua đồng QFS không hề nhận được lợi ích và số tiền gốc đã chuyển trước đó.

Cơ quan công an thi hành lệnh khám xét Công ty CP Triệu nụ cười do Hồ Quốc Thân làm Tổng GĐ. Ảnh: Y.H.

Khó khăn tồn tại trong giải quyết vụ án

CQĐT cho rằng, bị can Hồ Quốc Thân và đồng phạm đã thực hiện phát hành, quảng bá thông tin không đúng sự thật để bán đồng QFS cho nhiều cá nhân, tổ chức.

Ông Thân nhận thức việc đưa ra thông tin không đúng sự thật để quảng bá, phát hành đồng QFS, thu tiền của khách hàng, sau đó sử dụng vào việc cá nhân, không dùng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty CP Triệu Nụ Cười là vi phạm pháp luật.

CQĐT đã thông báo tìm bị hại trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, đến nay cơ quan công an mới nhận được đơn tố giác tội phạm của một số bị hại. Điều đáng nói, trong khi bị can Hồ Quốc Thân thừa nhận hành vi của mình là phạm pháp, nhiều người bị hại đã không tố cáo ông Thân với lý do vẫn tin tưởng vào ông Thân.

Cũng có người bị hại cho rằng số tiền thiệt hại không lớn và họ không muốn phiền phức. Một số người bị hại sau khi giao dịch mua bán đồng QFS thu được tiền lãi (tiền lộc) do Hồ Quốc Thân chi trả, lại tiếp tục sử dụng số “tiền lộc” đó tái đầu tư, mua thêm đồng QFS.

Trong mỗi thời điểm, Hồ Quốc Thân và đồng phạm thay đổi nhiều lần tỷ giá quy đổi đồng QFS. Các bị hại do mua đồng QFS nhiều lần với số tiền và tỷ giá khác nhau, thời điểm chuyển tiền xảy ra từ lâu nên không nhớ cụ thể về số tiền đầu tư.

Vì vậy, CQĐT gặp khó khăn trong việc bóc tách số tiền thực tế bị hại đầu tư, số tiền lãi phát sinh, số “tiền lộc” thu được của các bị hại.

Kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội kiến nghị nhà nước cần thành lập các cơ quan chức năng giám sát, quản lý, phát hành các quy định rõ ràng, chặt chẽ trong việc kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn tại các doanh nghiệp dưới hình thức phát hành đồng tiền lượng tử, token; không để tình trạng các doanh nghiệp đưa ra thông tin sai sự thật để kêu gọi góp vốn đầu tư, sau đó sử dụng tiền đầu tư không đúng mục đích, mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho khách hàng.

CQĐT cũng cho rằng cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân trong việc tham gia góp vốn tại các doanh nghiệp, tránh rủi ro thiệt hại tài sản.