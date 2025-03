Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Triệu nụ cười Hồ Quốc Thân

Ngày 6/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) để điều tra về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tàng trữ tiền giả". Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khám xét trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười và nhà của Thân do có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS.

Để đánh bóng tên tuổi, Hồ Quốc Thân đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng xe ô tô hạng sang, giảng dạy triết lý đạo đức... để có được lòng tin của nhà đầu tư.

Vụ hũ tro cốt giá cao ở Nam Định, soi công ty Thanh Bình An Lạc Viên

Trên mạng xã hội lan truyền clip phản ánh việc Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên ép gia đình, thân nhân người quá cố phải mua quách hoặc hũ tro cốt của đơn vị này với giá cao. Vụ việc đang được dư luận quan tâm.

Vậy Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên là doanh nghiệp hoạt động ra sao, tiềm lực của doanh nghiệp này thế nào, ai là người đang điều hành công ty?

Hóa chất Đức Giang: Chấm dứt tình trạng 'bố chủ tịch, con tổng giám đốc'

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) hôm 3/3 công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc - người đại diện pháp luật của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đối với ông Đào Hữu Duy Anh (SN 1988) kể từ ngày 3/3.

Nguyên nhân được doanh nghiệp công bố để “phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020”.

Ông Đào Hữu Duy Anh là con trai của Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền (SN 1956). Ông Huyền giữ chức vụ này từ tháng 5/2007, còn ông Duy Anh giữ vai trò Tổng giám đốc từ tháng 3/2020.

Bộ Tài chính nói về đề xuất tính mức giảm trừ gia cảnh thuế TNCN theo vùng

Bộ Tài chính cho hay việc xác định mức giảm trừ gia cảnh căn cứ vào nhiều yếu tố. Ảnh: Nam Khánh

Bộ Tài chính vừa công bố bản tổng hợp, giải trình và tiếp thu ý kiến từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân về đề xuất xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế).

Bộ Tài chính cho hay, việc xác định mức giảm trừ gia cảnh căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó mức lương tối thiểu vùng chỉ là một căn cứ tham chiếu để xác định mức giảm trừ gia cảnh. Tuy nhiên, mức lương tối thiểu vùng không chỉ có ý nghĩa bù đắp trượt giá mà còn có ý nghĩa nâng cao đời sống người lao động phù hợp với sự tăng trưởng của nền kinh tế, phân biệt mức sống, chi phí của người lao động ở các vùng khác nhau.

Cục Thống kê nêu lý do giá vàng tăng vọt

Số liệu vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/3 cho thấy, bình quân hai tháng đầu năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,97%.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.

“Trong tháng 2/2025, các tuyên bố về chính sách thuế của Mỹ dẫn đến lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào vàng như một tài sản an toàn", Cục Thống kê nhận định.

Thủ tướng yêu cầu giám sát việc thu mua gạo, tránh lợi dụng ép giá

Đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch rộ, trong khi nguồn cung gạo trên toàn cầu dư thừa kéo giá giảm sâu. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương vào cuộc triển khai loạt giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu lúa gạo, tránh việc ép giá.

Thủ tướng đề nghị các hiệp hội, tổng công ty và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ động tìm kiếm thị trường, nhất là các bạn hàng truyền thống. Đồng thời, tích cực mua tạm trữ lúa cho bà con nông dân.

Búp bê Baby Three bị tẩy chay vì có hình ảnh giống 'đường lưỡi bò'

Trước nghi vấn búp bê Baby Three có hình ảnh tương đồng với 'đường lưỡi bò', nhiều người cho rằng dù vô tình hay hữu ý, sản phẩm liên quan tới vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam đều không được phép lưu hành.

Làn sóng tẩy chay búp bê Baby Three lan mạnh sau khi thương hiệu Kính mắt Anna và nhà sáng tạo nội dung Đặng Tiến Hoàng (ViruSs) công bố ngừng hợp tác với nhà sản xuất Trung Quốc vì sản phẩm có hình ảnh liên quan tới việc vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Vietcombank có tổng giám đốc mới từ 7/3

ĐHĐCĐ bất thường Ngân hàng Vietcombank ngày 7/3 đã bổ nhiệm ông Lê Quang Vinh làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 kiêm Tổng Giám đốc từ ngày ra quyết định.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Lê Quang Vinh là Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Vietcombank.

Việt Nam sẽ thí điểm sàn giao dịch tiền ảo trong tháng 3

Chiều 5/3, trả lời tại họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, tài sản số, tiền số hay còn gọi là tiền ảo là vấn đề rất phức tạp và mới, không chỉ với Việt Nam mà còn với nhiều nước khác trong khu vực và thế giới.

Bộ Tài chính được giao ngay trong tháng 3 này sẽ báo cáo với Chính phủ để ban hành một nghị quyết, trong đó cho phép thí điểm đưa vào vận hành sàn giao dịch tiền ảo để các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam có nơi để giao dịch.

Nghiêm cấm ngân hàng thương mại tự do tăng lãi suất

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1/3/2025 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.

Chỉ thị nêu rõ kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm, nhất là các tổ chức tín dụng cạnh tranh lãi suất không lành mạnh, không đúng quy định; nghiêm cấm ngân hàng tự do tăng lãi suất không theo định hướng, cạnh tranh không lành mạnh.