Ngày 25/12, theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại biệt thự số TT26 ô số 23, khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) nơi Hồ Quốc Thân (SN 1992, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) làm trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười, vẫn có một số người ra vào.

Trụ sở Công ty cổ phần Triệu nụ cười có trụ sở ở xã An Khanh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Trước đó, sáng 24/12, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty, nhà ở của Hồ Quốc Thân, thu giữ các tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.

Anh Nguyễn Công Phương (35 tuổi, ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức) hàng ngày đi qua khu vực này kể, bắt đầu từ giữa năm 2024, anh thấy khá nhiều người đến Công ty cổ phần Triệu nụ cười, đặc biệt vào ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Lực lượng công an kiểm tra Công ty cổ phần Triệu nụ cười.

"Khi mới có trụ sở, số lượng người đến rất ít và chủ yếu họ đến bằng xe máy. Nhưng ít lâu sau, xe ô tô đến đây ngày một đông. Đa phần xe ô tô mang biển kiểm soát ở các tỉnh phía bắc”, anh Phương nói.

Anh Nguyễn Thế Định (34 tuổi, nhà gần Công ty cổ phần Triệu nụ cười) thì thắc mắc: “Tôi không hiểu, công ty này kinh doanh gì, có sức hút nào lớn... mà nhiều người đến như vậy"?

"Tôi cứ tưởng tượng, nơi này như một sàn chứng khoán. Khách ra vào đủ giới, tuổi... ai cũng hăm hở vui tươi. Hôm qua, tôi mới biết giám đốc có dấu hiệu lừa đảo với thủ đoạn kêu gọi đầu tư vào đồng QFS”, anh Định chia sẻ.

Hồ Quốc Thân đã bổ nhiệm anh trai là Hồ Quốc Đức (áo xanh) làm Phó Tổng Giám đốc Công ty. Ảnh: Y. H.

Chị Mầu Danh Hoa (34 tuổi) thì nhận xét, "công ty mà cứ như quán game, người đến chỉ ngồi chơi, xơi nước, tán gẫu".

Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội, kết quả xác minh về dòng tiền trong tài khoản của Hồ Quốc Thân và Công ty Triệu nụ cười chủ yếu đến từ hoạt động “trợ duyên” qua đồng QFS.

Khoảng giữa tháng 4/2024, Hồ Quốc Thân bắt đầu hoạt động trên các Zoom chia sẻ việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN. Thực chất, đây là đồng tiền do Thân phát hành, không liên quan đến đồng tiền điện tử.

Cơ quan công an tiến hành khám xét Công ty cổ phần Triệu nụ cười.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thân thành lập Công ty Triệu nụ cười, đánh bóng tên tuổi luôn tự giới thiệu là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Công ty có vốn điều lệ ghi theo giấy phép kinh doanh là 25 tỷ đồng.

Thân đã bổ nhiệm nhiều người vào các vị trí khác nhau như Ngô Hùng Cường - Phó Tổng khối hành chính tổng hợp, Đặng Hữu Mỳ - Phụ trách khối lượng tử QFS, Đặng Đỗ Thu Nga - Phó Tổng giám đốc truyền thông, Hồ Phương Thảo - Phó Tổng thanh tra nội bộ, Bùi Hoàn - Phó Tổng phụ trách thương mại, Kế toán trưởng Võ Thị Thanh Vân.

Các đối tượng này đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc đồng QFS nhằm thu hút các nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp.

Cơ quan công an lập biên bản về vụ việc.

Điều kiện tham gia vào hoạt động của "hệ sinh thái" Triệu nụ cười là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ tiền "trợ duyên" để sở hữu đồng tiền lượng tử QFS TNCVN với mức giá từ 4-5 triệu đồng/1 QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/1 QFS cho doanh nghiệp.



Tham gia vào "hệ sinh thái" doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì Thân sẽ trả lại tiền. Cho đến khi cơ quan Công an vào cuộc, đã có khoảng 100 doanh nghiệp và gần 400 cá nhân đã mua đồng QFS, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng.



Công ty đã mở chuỗi cửa hàng dân sinh Triệu Nụ Cười và đã đưa 36 cơ sở đi vào hoạt động Hà Nội và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Các của hàng này kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, hàng tạp hóa...



Thân chỉ đạo phát hành “Thẻ an sinh” với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Trong thời gian 1 năm khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000đ/tuần (vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, Công ty đã phát hành được khoảng hơn 2.000 thẻ an sinh.

Khi có tiền từ những người tham gia chuyển vào Thân tiếp tục chuyển khoản đến các tài khoản của nhiều cá nhân khác nhau và sử dụng với nhiều mục đích phục vụ chi phí hoạt động của Công ty Triệu nụ cười, mở chuỗi cửa hàng dân sinh, trả nợ…

Ngoài ra, Thân không có khoản tiền nào lớn như Thân và các nhân viên đã đưa ra trong các buổi họp Zoom online hoặc để làm bảo chứng cho QFS.

Theo lời quảng cáo, "đồng QFS" được bảo chứng bằng… di sản của nhiều nguồn, các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm qua, có 48 nước công nhận và sẽ được kích hoạt vào tháng 10 -11/2024 tại Việt Nam.

Để đánh bóng tên tuổi, Thân đã xây dựng hình ảnh về một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân nhằm tạo niềm tin cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trợ duyên “mua” đồng QFS.

Công ty cổ phần Triệu nụ cười vẫn có người ra vào nhưng ít hơn so với trước lúc chưa kiểm tra.

Tài liệu cho thấy, Hồ Quốc Thân không nghề nghiệp, nhưng để đánh bóng tên tuổi, anh ta đã thuê nhà, thuê địa điểm đặt trụ sở công ty ở những nơi sang trọng, sử dụng xe ô tô hạng sang nhằm chiếm đoạt lòng tin của nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Đăng Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh cho biết, trước đó địa phương đã kiểm tra, nhưng không phát hiện được dấu hiệu sai phạm.