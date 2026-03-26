Ông lão trang trí nhà cửa bằng 4.000 chiếc bật lửa. Ảnh: NST

Ông Ismail Hassan (71 tuổi) đã biến ngôi nhà của mình tại Kampung Kuala Bekah (Malaysia) thành một điểm nhấn ấn tượng nhờ ý tưởng tái chế đầy sáng tạo.

Trong suốt 3 năm qua, ông Ismail đã kiên trì gom góp gần 4.000 chiếc bật lửa cũ để trang trí các bức tường quanh nhà.

Từ một sở thích nhỏ nhen nhóm từ lâu, việc sưu tầm này dần trở thành niềm đam mê lớn khi ông bước vào tuổi nghỉ hưu.

"Tôi luôn thích sưu tầm bật lửa, nhưng khi còn trẻ thì không có thời gian", ông chia sẻ.

Mỗi ngày, ông đều đạp xe đến các khu nhà chờ, điểm nghỉ chân công cộng, nơi người ta thường vứt bỏ những chiếc bật lửa hết ga.

Không chỉ tự mình thu nhặt, bộ sưu tập của ông còn được bạn bè "tiếp sức". Những người bạn giờ đây không vứt bỏ bật lửa cũ nữa mà gom lại và đưa cho ông.

Ý tưởng trang trí nhà bằng bật lửa bắt nguồn từ chuyến đi thăm huyện Setiu, ông phát hiện một ngôi nhà được trang trí bằng các chai thuỷ tinh tái chế.

"Tôi nghĩ, tại sao không phải là bật lửa? Chúng nhiều màu sắc, dễ tìm mua và thường xuyên bị bỏ đi", ông chia sẻ.

Các bức tường của ngôi nhà được ông sắp xếp một cách tỉ mỉ. Ông sử dụng lưới thép và dây câu trong suốt, tạo nên từng hàng bật lửa căn chỉnh ngay ngắn. Từ đó, ông tạo nên những mảng màu sinh động, bắt mắt trên tường nhà.

Theo ông Ismail, niềm vui không chỉ nằm ở việc sưu tầm, mà còn ở quá trình biến những vật vô giá trị thành thứ có thể khiến người khác trầm trồ, theo NST.

"Có một sự thỏa mãn rất lớn khi biến đồ bỏ đi thành thứ đẹp đẽ, khiến mọi người muốn dừng lại ngắm nhìn và trò chuyện", ông nói.

Dù một số mảng tường vẫn còn trống, hành trình sáng tạo của người đàn ông 71 tuổi vẫn chưa dừng lại. Với ông, mỗi chuyến đạp xe không chỉ là thói quen thường ngày, mà còn là hành trình tiếp tục nuôi dưỡng đam mê từ những điều tưởng chừng như đã bị lãng quên.