Câu chuyện của vợ chồng anh Lê Đình Hậu (46 tuổi, trú xóm 4, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An) những ngày qua được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Căn nhà tiền tỷ khang trang mà vợ chồng anh đang xây dựng, trong khi mưu sinh bằng nghề bán tăm bông dạo, khiến nhiều người tò mò. Bên cạnh những ý kiến ngưỡng mộ nghị lực phi thường của cặp vợ chồng xứ Nghệ, cũng có không ít người bày tỏ sự hoài nghi, đặt câu hỏi về nguồn kinh phí xây nhà.

Anh Hậu mù 2 mắt từ năm 4 tuổi

Ít ai biết, để có được cuộc sống như hiện tại, anh Hậu đã trải qua những năm tháng vất vả, chấp nhận biến cố, vươn lên bằng nghị lực.

Sinh ra trong gia đình có 8 anh chị em, anh Hậu là con út. Biến cố ập đến khi anh mới 4 tuổi. Một vụ nổ bom bi trong lúc chơi cùng anh trai khiến đôi mắt anh vĩnh viễn không còn nhìn thấy, người anh mang thương tích nặng ở ngực. Một năm sau, cha qua đời, tuổi thơ của anh Hậu sớm chìm trong thiếu thốn.

Lớn lên trong bóng tối, 13 tuổi anh rời quê, theo người bạn lang bạt khắp miền Trung, miền Nam để mưu sinh. “Bạn tôi làm ‘hoa tiêu’, ngày xin ăn, tối ngủ vỉa hè, đi gần như khắp nơi, chỉ còn Cà Mau là chưa đặt chân đến”, anh nhớ lại. Sau này, anh cùng người cháu vào thuê trọ, bán rong kim chỉ, thìa đũa.

Vợ chồng anh Hậu rong ruổi khắp các tỉnh thành để bán tăm bông suốt nhiều năm qua

Năm 2000, anh trở về quê và nên duyên với chị Trần Thị Lợi (hiện 52 tuổi), người cùng xã. Bất chấp những lời can ngăn, chị Lợi vẫn chọn gắn bó. “Anh ấy hiền lành, chịu khó, không tự ti vì khiếm khuyết trên cơ thể”, chị chia sẻ. Đến nay, họ có 6 người con (4 gái, 2 trai), 2 người đã lập gia đình.

Từ năm 2002, hai vợ chồng rong ruổi khắp nơi bán tăm bông, tăm xỉa răng, bút bi… để nuôi con. Anh Hậu thật thà tiết lộ, khi mua hàng, khách thường cho thêm vợ chồng anh vì thấy hoàn cảnh khó khăn.

“Thuê trọ ở TP Vinh (cũ), vợ chồng tôi có khi đi hàng trăm km sang các tỉnh khác để bán hàng, bởi những mặt hàng này khách phải dùng khá lâu mới hết nên không thể quay lại thường xuyên. Ban đêm, chúng tôi ghé các quán nhậu để chào bán; nhiều lúc phải gửi xe nhờ nhà dân rồi dắt nhau đi bộ. Phần lớn thời gian là di chuyển, còn bán chỉ vài tiếng rồi lại quay về”, chị Lợi nhớ lại.

Chị chia sẻ, những đồng tiền kiếm được không dễ dàng. 5 trong 6 người con từng phải luân phiên nghỉ học một năm để theo bố mẹ bươn chải. “Người ta thương, cho thêm chút tiền, thu nhập có thể lên đến cả triệu đồng/ngày. Tôi mừng lắm, chỉ biết cúi đầu cảm ơn”, anh Hậu tiếp lời.

Ngôi nhà 4 tầng đang dần hoàn thiện của gia đình anh Hậu

Sau hàng chục năm chắt chiu, vợ chồng anh dần tích góp được chút vốn. Nhìn căn nhà khang trang đang dần hoàn thiện, nhiều người nghĩ họ “đổi đời” nhanh chóng. Nhưng phía sau là cả một hành trình dài của mồ hôi và nước mắt. Ngoài tiền tích góp, anh còn bán một phần đất để có thêm kinh phí.

Anh Hậu cho biết, cuối năm 2021, anh bắt đầu xây nhà với dự tính hoàn thành trong 5 năm, chi phí khoảng 5 tỷ đồng, “có tiền đến đâu làm đến đó”. Thợ trong làng được thuê theo công nhật, hết vốn lại tạm dừng.

Điều khiến nhiều người nể phục hơn cả là dù không nhìn thấy, anh vẫn trực tiếp tham gia lên ý tưởng, chỉ đạo thi công, thậm chí tự tay khoan khung sắt, lắp đặt hệ thống nước. Anh nhớ rõ từng vị trí trong căn nhà của mình.

Đội thợ thi công lát gạch tại tầng 3 căn nhà

Hiện tầng 1 cơ bản hoàn thiện, các tầng trên đang tiếp tục thi công. Ngôi nhà có diện tích sàn khoảng 100m², gồm 4 tầng với 9 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh. “Tôi muốn làm nhiều phòng để sau này các con lập gia đình, mỗi lần về vẫn có chỗ ở”, anh chia sẻ.

Trong quá trình xây dựng, anh từng gặp tai nạn ngã từ tầng 2 xuống đất, gãy 4 xương sườn. Sau khoảng 10 ngày điều trị tại bệnh viện, anh xin về nhà uống thuốc nam, hơn 1 tháng mới hồi phục.

Anh khoan, sửa vị trí ống nước hư hỏng trong quá trình thi công

Nhìn lại chặng đường đã qua, người đàn ông mù lòa không giấu được xúc động: “Có được như hôm nay, ngoài sự cố gắng của vợ chồng tôi, còn nhờ rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Nhờ vậy, các con đỡ khổ, gia đình mới dần có được tổ ấm trọn vẹn”.

Ông Trần Văn Thể, xóm trưởng xóm 4, cho biết anh Hậu bị mù cả hai mắt từ nhỏ sau một sự cố đáng tiếc. Dù vậy, vợ chồng anh vẫn bền bỉ mưu sinh, rong ruổi nhiều nơi bán tăm bông, bút bi để nuôi các con ăn học.