Theo NDTV, vụ việc xảy ra tại làng Kuchhmuchh, huyện Jaunpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Được biết, người vợ đầu của ông Sangruram (75 tuổi) mới mất 1 năm trước. Vì cả hai không có con chung nên sau khi vợ mất, ông Sangruram sống một mình, làm công việc đồng áng.

Đám cưới của ông Sangruram và vợ trẻ kém 40 tuổi. Ảnh: Free Press Journal

Thời gian gần đây, ông Sangruram quen biết một người phụ nữ trẻ, kém 40 tuổi ở huyện Jalalpur, tên là Manbhavati. Dù được người thân trong gia đình khuyên can về việc không nên tái hôn, song ông lão 75 tuổi vẫn quyết định tiến tới với Manbhavati.

Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng ký kết hôn tại tòa án, cặp đôi đã tổ chức lễ cưới truyền thống tại một ngôi đền ở địa phương hôm 29/9.

Cô dâu tiết lộ, trong đêm tân hôn 2 vợ chồng dành phần lớn thời gian để chuyện trò, tâm sự. Tuy nhiên, đến sáng, sức khỏe của ông Sangruram đột ngột xấu đi. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, ông vẫn không qua khỏi.

Sức khỏe của ông Sangruram đột ngột chuyển biến xấu sau đêm tân hôn. Ảnh minh họa: ABP Live

Sự ra đi đột ngột của ông Sangruram chỉ 1 ngày sau đám cưới với vợ trẻ làm dấy lên nhiều đồn đoán. Một số ý kiến cho rằng "người già như ngọn nến trước gió", có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Trong khi, những người khác lại tin rằng "mọi chuyện không đơn giản" như vậy.

Đám tang của ông Sangruram đang được tạm hoãn cho tới khi cháu trai từ Delhi về. Điều này càng khiến người dân trong vùng tin rằng gia đình nạn nhân rất có thể đang yêu cầu cảnh sát khám nghiệm tử thi để điều tra sâu hơn về nguyên nhân tử vong.