Nghỉ hưu là giai đoạn con người được tận hưởng sự thảnh thơi, sống an nhiên sau nhiều năm lao động vất vả. Thế nhưng, đôi khi chỉ vì vài lời buột miệng, nhiều người lại tự chuốc cho mình không ít phiền toái.

Dưới đây là 4 điều người cao tuổi tuyệt đối không nói để giữ tuổi già an yên, nhẹ nhõm, theo chia sẻ của ông Vương - đã nghỉ hưu 7 năm - rút ra từ kinh nghiệm sống, thông tin từ QQ.

Ảnh minh họa: QQ

Đừng kể xấu con cái trước mặt người khác

Nhiều người lớn tuổi khi gặp bạn bè thường thích nói chuyện gia đình, rồi vô tình than phiền về con cái: “con trai bận quá không mấy khi về thăm”, “con gái tiêu xài hoang phí, chẳng biết tiết kiệm”...

Thế nhưng, “nhà có chuyện, chớ vạch áo cho người xem lưng”. Khi lời trách móc ấy đến tai con cái, chúng dễ buồn lòng, thậm chí sinh khoảng cách. Người ngoài nghe có thể an ủi vài câu, nhưng sau lưng lại đem ra bàn tán.

Theo các chuyên gia tâm lý, mâu thuẫn trong gia đình nên giải quyết trong phạm vi gia đình. Nếu thật sự cần chia sẻ, hãy chọn người thân tín, đáng tin cậy và nói chuyện với mục đích tìm cách tháo gỡ chứ không phải để than thở.

Đừng khoe hay than về tiền hưu

Lương hưu là thành quả của cả đời lao động, là nền tảng bảo đảm cuộc sống tuổi già. Tuy nhiên, chuyện thu nhập nên được xem là bí mật cá nhân.

Khoe lương cao có thể khiến người khác khó chịu, nảy sinh đố kỵ. Ngược lại, than mình được ít dễ khiến người khác thương hại hoặc coi thường. Trong xã hội ngày nay, tiền bạc nhạy cảm hơn bao giờ hết, nên càng cần biết giữ kín.

Điều quan trọng không phải là lương cao hay thấp, mà là biết chi tiêu hợp lý, sống vui, sống khỏe, tận hưởng những ngày thanh thản sau khi rời công việc.

Đừng mãi kể về “thời oanh liệt” đã qua

Trước khi nghỉ hưu, ai cũng có quãng thời gian cống hiến, có thể từng nắm giữ vị trí cao hay đạt nhiều thành tích. Nhưng khi đã về hưu, hãy học cách buông quá khứ để đón nhận hiện tại.

Nếu lúc nào cũng nhắc lại “ngày xưa tôi thế này, tôi thế kia”, người nghe sẽ dễ cảm thấy bạn tự cao, sống trong ảo tưởng. Xã hội thay đổi từng ngày, những kinh nghiệm hay thành tựu xưa kia có thể không còn phù hợp với thực tế.

Thay vì sống mãi trong quá khứ, hãy mở lòng với hiện tại, tìm cho mình niềm vui mới, giá trị mới. Đó mới là cách tận hưởng đúng nghĩa tuổi hưu.

Đừng nói xấu người khác

Trong cuộc sống, khó tránh việc gặp người hay chuyện khiến ta không vừa ý. Tuy nhiên, nói xấu người khác chỉ mang lại rắc rối.

Lời nói có thể truyền miệng, bị thêm bớt và cuối cùng gây hiểu lầm, mất lòng, thậm chí xung đột.

Giữ thái độ bao dung, tránh xa thị phi, lòng sẽ nhẹ nhõm hơn, các mối quan hệ cũng vì thế mà hòa thuận.