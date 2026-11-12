Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong vừa được HĐND TPHCM bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng nay (12/11), HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự lãnh đạo UBND thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TPHCM bỏ phiếu bầu ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Lê Quốc Phong nhận được 112/112 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%, thay ông Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới.

Như vậy, Thường trực UBND TPHCM hiện có Chủ tịch là ông Lê Quốc Phong, 7 Phó Chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Lộc Hà (Phó Chủ tịch thường trực), Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy và Trương Minh Huy Vũ.

Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: TL

Ông Lê Quốc Phong sinh ngày 3/5/1978, quê Hà Nội; có trình độ tiến sĩ Công nghệ sinh học, thạc sĩ và cử nhân Sinh học, cao cấp lý luận chính trị.

Trưởng thành từ công tác Đoàn, Hội, ông từng giữ chức Phó Bí thư, Bí thư Thành đoàn TPHCM; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tháng 4/2016, ông được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, tái đắc cử vào tháng 12/2017. Năm 2018, ông giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 7.

Tháng 10/2020, ông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Tháng 1/2021, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp khóa 15.

Từ tháng 2/2025, ông là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 15.

Ngày 14/10/2025, ông được phân công giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Ngày 22/1/2026, ông được bầu làm ủy viên Trung ương Đảng khóa 14

Ngày 12/11/2026, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thành ủy TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, bổ nhiệm 4 cán bộ giữ các vị trí tại Ban Tổ chức Thành ủy và Đảng ủy các phường Tân Đông Hiệp, Phú An.