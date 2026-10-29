Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được lưu ý việc đặt, đổi tên đường phải hợp lòng dân, không để người dân gặp khó khi làm thủ tục giấy tờ sau khi đổi tên đường.

Phát biểu tại buổi thảo luận tổ số 2, kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM chiều 29/10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, việc cập nhật, điều chỉnh thông tin địa chỉ, tên đường sau khi có thay đổi là trách nhiệm của Nhà nước, thể hiện tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi thảo luận tổ số 2 chiều 29/10. Ảnh: Phước Sáng

Theo ông Nguyễn Văn Được, không thể để người dân, doanh nghiệp phải đi lại, nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng đính chính tên đường trên hồ sơ, giấy tờ. Ông đề nghị chính quyền địa phương, các sở, ngành quán triệt tinh thần này đến đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp xã và cấp thành phố, chủ động cập nhật thông tin, tránh phát sinh phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

“Đây là nhiệm vụ bắt buộc chúng ta phải làm cho người dân, chứ không phải người dân phải xin chúng ta”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Theo ông, nếu có dữ liệu số đồng bộ, các cơ quan chức năng có thể chủ động cập nhật thông tin địa chỉ, tên đường cho người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng người dân phải đi lại.

Đặt tên đường từ giai đoạn chuẩn bị dự án

Trước đó, trao đổi tại phiên thảo luận về dự thảo nghị quyết đặt, đổi tên đường và công trình công cộng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Minh Nhựt cho biết, quy định hiện hành còn nhiều bất cập, chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị.

Theo ông Nhật, việc đặt tên đường căn cứ Nghị định 91/2005 của Chính phủ và Thông tư 36/2006 của Bộ VHTTDL, trong đó giao HĐND thẩm quyền đặt tên tất cả các tuyến đường đô thị. Tại TPHCM, từ đường lớn đến đường nhỏ đều phải trình HĐND xem xét; riêng đô thị đặc biệt còn phải được Bộ VHTTDL thống nhất trước khi trình. Quy trình này khiến việc đặt tên đường chưa theo kịp tốc độ phát triển thành phố.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Minh Nhựt. Ảnh: Phước Sáng

Để khắc phục, TPHCM đề xuất cơ chế riêng về thẩm quyền đặt, đổi tên đường trong Luật Phát triển đô thị, với 4 nội dung chính:

Thứ nhất, đặt tên đường ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, hoàn tất khi công trình nghiệm thu để tránh phải điều chỉnh hồ sơ người dân nhiều lần. Việc lấy ý kiến người dân trước khi đặt tên và hạn chế ảnh hưởng khi đổi tên cũng được chú trọng.

Thứ hai, phân cấp HĐND cấp phường đặt tên các tuyến đường nội bộ, đường nhánh, đường nhỏ trong khu dân cư; các tuyến đường lớn thuộc thẩm quyền HĐND TP.

Thứ ba, thành phố chủ động đặt, đổi tên đường, không phải xin ý kiến thống nhất của Bộ VHTTDL và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Thứ tư, ủy quyền UBND TP đặt tên một số công trình công cộng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục nhằm rút ngắn quy trình.

Các đại biểu cho rằng quy định mới sẽ giúp thành phố chủ động, nhanh chóng điều chỉnh tên đường phù hợp với thực tế. Ảnh: Phước Sáng

Thành phố cũng dự kiến xây dựng mã định danh riêng cho từng tuyến đường, phối hợp giữa ngành văn hóa và xây dựng để quản lý hồ sơ lịch sử, phân biệt các tuyến đường trùng tên.

Về rà soát tên đường, ông Nhựt cho biết có khoảng 38 tuyến có vấn đề về tên gọi hoặc tính chính xác, nhưng không phải tất cả đều phải đổi tên. Những trường hợp mang dấu ấn văn hóa địa phương như Lê Thánh Tôn (Nam Bộ), Lê Thánh Tông (miền Bắc), Tôn Đản (Nam Bộ), Tông Đản (miền Bắc) được giữ nguyên do yếu tố kỵ húy dưới triều Nguyễn.

"Với trường hợp cần đính chính, thành phố sẽ chủ động xử lý, không phát sinh thủ tục cho người dân. Chẳng hạn, đường Trương Quốc Dung ở phường Phú Nhuận thực chất mang tên Trương Quốc Dụng, nhà văn, nhà sử học, nhà thiên văn nổi tiếng dưới triều Nguyễn, có công chấn hưng lịch pháp Việt Nam", ông Nhật dẫn chứng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nhấn mạnh, việc đặt, đổi tên đường phải bảo đảm đúng quy định, lấy lợi ích người dân làm ưu tiên và hạn chế tối đa xáo trộn đời sống. Việc đính chính hồ sơ là trách nhiệm của cơ quan chức năng, không thể yêu cầu người dân, doanh nghiệp đi lại để thực hiện thủ tục phát sinh từ việc điều chỉnh của Nhà nước.

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