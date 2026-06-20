Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TPHCM, được tổ chức theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí và các quy định liên quan.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên công bố quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về bổ nhiệm ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng - giữ chức Tổng giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại và giải thể, kết thúc hoạt động 11 cơ quan báo chí của thành phố.

Trong đó, 8 cơ quan báo chí kết thúc hoạt động từ ngày 30/6 gồm: Báo Người Lao Động, Báo Phụ Nữ TPHCM, Báo Pháp Luật TPHCM, Tạp chí Giáo dục TPHCM, Tạp chí Du lịch TPHCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Khoa học phổ thông.

3 cơ quan báo chí được tổ chức lại gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Ảnh: Phước Sáng

Chính thức ra mắt từ 2/7

Cơ quan mới có 8 đơn vị trực thuộc, gồm 4 phòng chức năng; 1 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Đào tạo và Truyền thông; và 3 cơ quan báo chí gồm Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM.

Trong đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng là đơn vị tự chủ nhóm 1, thực hiện tuyên truyền, cổ động chính trị, truyền thông chính sách; xây dựng các chuyên đề, ấn phẩm chuyên sâu về kinh tế - du lịch, văn hóa - giáo dục - khoa học trên cơ sở các sản phẩm hiện có và kế thừa ấn phẩm của các báo, tạp chí đã giải thể.

Báo điện tử Tuổi Trẻ là đơn vị tự chủ nhóm 1, có nhiệm vụ xây dựng, phát triển các sản phẩm báo điện tử và truyền thông số.

Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM là đơn vị tự chủ nhóm 1, sản xuất các ấn phẩm phát thanh, truyền hình.

Trung tâm Đào tạo và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện nhiệm vụ đào tạo - bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động sau mặt báo, truyền thông, sự kiện, và có thể cung cấp dịch vụ báo chí - truyền thông cho các cơ quan, đơn vị khác theo yêu cầu.

Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tiếp tục hoạt động bình thường đến hết ngày 1/7.

Từ ngày 2/7, Báo Sài Gòn Giải Phóng (mới) sẽ xuất bản số báo in đầu tiên; Báo Sài Gòn Giải Phóng (mới) và Báo điện tử Tuổi Trẻ (mới) ra mắt giao diện mới trên các nền tảng số; Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (mới) cũng chính thức phát sóng các chương trình, sản phẩm mới.

Ông Lê Văn Minh - Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phước Sáng

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị, ông Lê Văn Minh cho biết sự ra đời của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM là sự kiện mang dấu ấn đặc biệt của báo chí thành phố, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, Hội đồng Biên tập cơ quan, ông Minh cảm ơn Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TPHCM cùng các sở, ban, ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan báo chí thành phố theo chủ trương của Trung ương.

"Chúng tôi hứa sẽ khẩn trương sắp xếp lại bộ máy, đưa cơ quan đi vào hoạt động nghiêm túc, đúng theo quy định, đúng tôn chỉ, mục đích" - ông Minh nói.

Ông Lê Văn Minh sinh năm 1976, quê quán TPHCM; trình độ cử nhân triết học, cao cấp lý luận chính trị. Ông có thời gian dài công tác trong ngành tuyên giáo, từng giữ chức Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Ông Minh sau đó được luân chuyển về cơ sở, giữ chức Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Bình Chánh, rồi trở về làm Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Cuối năm 2021, ông được chỉ định làm Bí thư Quận ủy Quận 10. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng.