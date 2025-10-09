Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hoá trong 5 năm, trong đó dự kiến cấp phép tối đa 5 sàn giao dịch cho các doanh nghiệp có tiềm lực và uy tín.

Đánh giá giao dịch tài sản mã hóa là vấn đề rất mới và tiềm ẩn rủi ro, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm quốc tế để phát triển thị trường minh bạch, an toàn, hiệu quả. Đồng thời, ông gợi mở khả năng hợp tác giữa Tether và các doanh nghiệp lớn trong nước để xây dựng sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp và làm việc với ông Marco Dal Lago, Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển và Đối tác toàn cầu và đoàn công tác của Tập đoàn Tether. Ảnh: VGP

Đại diện Tether, ông Marco Dal Lago, Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển và Đối tác toàn cầu, đánh giá Việt Nam có dân số trẻ, lượng kiều hối dồi dào, nền kinh tế năng động và khả năng ứng dụng công nghệ cao. Tether sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ xây dựng khung pháp lý và đầu tư vào hạ tầng tài sản số tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu thúc đẩy giao dịch minh bạch và thu hút dòng vốn quốc tế.

Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) Phan Đức Trung cho rằng, việc Tether quan tâm đến thị trường Việt Nam là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội để Việt Nam định vị vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu về tài sản số. VBA sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhằm xây dựng khung pháp lý, đào tạo nhân lực và chuẩn hóa hoạt động thị trường.

Cùng ngày, Tether và VBA cũng đã có các buổi làm việc với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải.

Tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hai bên đã trao đổi về nội dung Nghị quyết 05/2025 và kinh nghiệm triển khai tại các quốc gia tiên phong trong lĩnh vực tài sản mã hoá.

Trong buổi làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đánh giá cao tầm nhìn của Tether và VBA trong việc coi Việt Nam là thị trường trọng điểm, đặc biệt là các cam kết hỗ trợ giáo dục, phòng chống rủi ro lừa đảo, và nghiên cứu ứng dụng blockchain, stablecoin. Hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy các bước hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Với vốn hóa hơn 177 tỷ USD, Tether hiện là nhà phát hành stablecoin lớn nhất toàn cầu. Đại diện tập đoàn khẳng định Việt Nam có thể trở thành điểm đến chiến lược trong chiến lược phát triển blockchain và stablecoin khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.