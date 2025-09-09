Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị quyết số 5 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 9/9.

Thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

Nghị quyết quy định về việc triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Đối tượng tham gia thí điểm bao gồm: Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; tổ chức phát hành tài sản mã hóa; tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia đầu tư tài sản mã hóa và hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong phạm vi quy định tại nghị quyết này.

Việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, có lộ trình phù hợp với thực tiễn, an toàn, minh bạch, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Chính thức thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam từ 9/9. Ảnh minh họa

Tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, không gây hiểu nhầm của thông tin công bố; tuân thủ các quy định về việc phát hành, giao dịch, thông tin nội bộ, mục đích sử dụng tài sản mã hóa.

Chỉ tổ chức được Bộ Tài chính cấp giấy phép mới được thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa và quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa.

Tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hóa phải tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu để bảo đảm an ninh, an toàn trên thị trường tài sản mã hóa.

Việc chào bán, phát hành, giao dịch, thanh toán tài sản mã hóa phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam. Tài sản mã hóa được sử dụng cho mục đích trao đổi hoặc đầu tư. Chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa được áp dụng như các quy định về thuế đối với chứng khoán cho đến khi có chính sách thuế đối với thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Về điều kiện chào bán, phát hành tài sản mã hóa: Tổ chức phát hành tài sản mã hóa là doanh nghiệp Việt Nam, đăng ký hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp.

Tài sản mã hóa phải được phát hành dựa trên tài sản cơ sở là tài sản thực không bao gồm tài sản là chứng khoán, tiền pháp định.

Nghị quyết cũng quy định, tài sản mã hóa chỉ được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Tài sản mã hóa chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư nước ngoài thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép.

Tối thiểu 15 ngày trước khi thực hiện chào bán, tổ chức phát hành tài sản mã hóa phải công bố thông tin về Bản cáo bạch chào bán, phát hành tài sản mã hóa và các tài liệu khác có liên quan trên website của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa và của tổ chức phát hành.

Với tổ chức thị trường giao dịch: Nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hóa, nhà đầu tư nước ngoài được mở tài khoản tại tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép để lưu ký, mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Sau 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ do Bộ Tài chính cấp phép tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng

Về điều kiện cấp phép với tổ chức cung cấp dịch vụ: Phải là doanh nghiệp Việt Nam, đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan và có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng. Tối thiểu 65% vốn điều lệ do các tổ chức góp, trong đó trên 35% từ ít nhất hai đơn vị là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ.

Nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Cổ đông, thành viên góp vốn phải có tư cách pháp nhân, có lãi 2 năm liền trước thời điểm đề nghị cấp phép và báo cáo tài chính phải được kiểm toán. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại một tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Doanh nghiệp xin cấp phép cần có trụ sở, hệ thống công nghệ phù hợp. Về nhân sự, tổng giám đốc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ; giám đốc công nghệ ít nhất 5 năm kinh nghiệm.

Doanh nghiệp phải có tối thiểu 20 nhân sự trong lĩnh vực công nghệ và chứng khoán có chứng chỉ hành nghề hợp pháp. Hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn trước khi vận hành.