Tether, công ty phát hành stablecoin USDT - đồng tiền số lớn nhất thế giới với khoảng 185 tỷ USD đang lưu hành - vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với một con số gây chú ý: 14 tấn vàng vật chất đã được bổ sung vào kho dự trữ chỉ trong 3 tháng.

Động thái này nâng tổng lượng vàng của Tether lên 146 tấn, trở thành tổ chức tư nhân công khai nắm giữ vàng lớn hàng đầu thế giới, chỉ sau các ngân hàng trung ương và quốc gia.

Câu hỏi được nhiều người quan tâm: Tether lấy đâu ra tiền để mua vàng? Câu trả lời nằm ở chính mô hình kinh doanh của công ty.

Tether phát hành USDT dựa trên lượng tài sản dự trữ, trong đó phần lớn được phân bổ vào trái phiếu Kho bạc Mỹ và các công cụ thanh khoản liên quan. Lợi nhuận từ danh mục này tạo nguồn lực đáng kể để công ty tái đầu tư vào các tài sản khác, trong đó có vàng.

"Ông lớn" tiền số Tether đã tích lũy 146 tấn vàng, trị giá 18,8 tỷ USD, trở thành đơn vị tư nhân nắm giữ vàng nhiều nhất thế giới. Ảnh: Yahoo Finance

Trong quý II/2026, công ty ghi nhận lợi nhuận hoạt động khoảng 1,5 tỷ USD. Khoản lợi nhuận này tạo thêm nguồn lực để Tether tiếp tục phân bổ vốn vào các tài sản khác, trong đó có vàng.

Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành Tether, xác nhận mục tiêu phân bổ 10-15% danh mục đầu tư vào vàng vật chất, cho thấy đây là chiến lược cấu trúc dài hạn thay vì đầu cơ ngắn hạn.

"Thật khó để quyết định tôi thích cái nào nhất. Cả vàng và trái phiếu kho bạc Mỹ đều là những tài sản quan trọng, không thể so sánh hơn kém", CEO Tether nhấn mạnh.

Động thái mua mạnh của Tether diễn ra trong bối cảnh giá vàng giảm trong quý II do xung đột tại Trung Đông đẩy lợi suất trái phiếu tăng cao, tạo áp lực lên kim loại quý không sinh lời.

Nhưng chính trong giai đoạn thị trường ảm đạm này, Tether đã tăng tốc mua vào, từ 6 tấn trong quý I lên 14 tấn trong quý II.

Với tổng tài sản dự trữ khoảng 187,8 tỷ USD tính đến cuối quý II, trong đó vàng chiếm khoảng 18,8 tỷ USD, Tether hiện nắm giữ lượng vàng lớn hơn nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới. Con số hơn 146 tấn của Tether đã vượt xa lượng vàng dự trữ 80 tấn của Australia và chỉ thấp hơn Singapore (197 tấn) hay Anh (khoảng 310 tấn).

Lượng vàng 14 tấn Tether bổ sung trong quý II tương đương khoảng 4,8% nhu cầu mua vàng ròng của các ngân hàng trung ương toàn cầu trong cùng quý, ở mức 289 tấn.

CEO Ardoino từng bày tỏ tham vọng phát triển Tether thành "sàn giao dịch vàng tốt nhất thế giới".

Để hiện thực hóa, công ty đã tuyển dụng 2 nhà giao dịch vàng cấp cao từ HSBC và mua vàng trực tiếp từ các nhà tinh luyện ở Thụy Sĩ.

Ngoài việc mua vàng thật, Tether còn phát hành một loại tiền số có tên Tether Gold (XAUT), mỗi đơn vị đại diện cho quyền sở hữu một ounce vàng vật chất đang được cất giữ ở Thụy Sĩ. Trong quý II, lượng XAUT được nắm giữ đã tăng 9,5%, tương đương khoảng 1,66 tấn vàng.

Sự xuất hiện của “thế lực mới” Tether cho thấy xu hướng các công ty tài sản số đang ngày càng sử dụng vàng như một tài sản dự trữ dài hạn.

Với lợi nhuận khổng lồ từ mô hình stablecoin và tính toán chiến lược của ban lãnh đạo, Tether đang từng bước biến mình thành một "ngân hàng trung ương thu nhỏ" trong thế giới tiền mã hóa.

Dù vẫn còn những hoài nghi về tính minh bạch nhưng Tether đã cho thấy các công ty tài sản số đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trên thị trường vàng, một lĩnh vực từng vốn chỉ dành cho các ngân hàng trung ương và quốc gia.

Theo Bloomberg