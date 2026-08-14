Bước vào nửa cuối năm 2026, thị trường đang phân hóa mạnh mẽ với những tín hiệu trái chiều. Áp lực lớn nhất vẫn đến từ chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, khi lợi suất trái phiếu và đồng USD duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, mạch ngầm của thị trường đang thay đổi. Báo cáo cho thấy các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng 289 tấn vàng chỉ trong quý II, với Trung Quốc, Ba Lan và Kazakhstan là những cái tên tích cực nhất.

Con số này củng cố xu hướng đa dạng hóa dự trữ, thoát khỏi sự phụ thuộc vào đồng USD, vốn đang là yếu tố hỗ trợ dài hạn mạnh mẽ cho giá vàng.

Ba giai đoạn của vàng 2026-2028 được dự báo là: tích lũy ngắn hạn (3.900-4.400 USD), bùng nổ cuối năm (4.700-4.900 USD) và tăng trưởng dài hạn (5.000-5.600 USD). Ảnh: Xinhua

3 giai đoạn: Từ ‘bão’ đến ‘bình minh’

Giai đoạn 1 - Mùa hè thử thách (7-9/2026). Giá vàng dự kiến sẽ dao động trong biên độ 3.900-4.400 USD/ounce. Áp lực lớn nhất đến từ chính sách tiền tệ khi thị trường vẫn lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay.

Theo các nhà phân tích, đây là giai đoạn khó khăn nhất khi các quỹ ETF ghi nhận dòng tiền ra kỷ lục và dòng tiền đầu cơ rút lui.

Tuy nhiên, ngưỡng hỗ trợ 3.900-4.000 USD/ounce vẫn được bảo vệ bởi lực mua từ các ngân hàng trung ương và được BCA Research xác định là vùng tích lũy hấp dẫn.

Giai đoạn 2 - Khởi sắc cuối năm (quý IV/2026 - quý I/2027). Đây là thời điểm được dự báo sẽ chứng kiến sự đảo chiều của vàng. Mục tiêu giá cuối năm được các tổ chức tài chính dự báo quanh vùng 4.700-4.900 USD/ounce (dự báo mới nhất của Goldman Sachs là 4.900 USD), với kịch bản lạc quan có thể chạm 5.200 USD.

Ba yếu tố có thể kích hoạt đà tăng trở lại: (1) thị trường lao động và tiêu dùng Mỹ suy yếu buộc Fed phải từ bỏ quan điểm diều hâu; (2) giá dầu hạ nhiệt giúp lạm phát giảm dần theo tháng, áp lực lãi suất được nới lỏng; (3) nhu cầu vật chất từ Ấn Độ (mùa lễ hội) cùng Trung Quốc (Tết Nguyên đán) sẽ tạo ra làn sóng mua mới.

Giai đoạn 3 - Hành trình dài hạn (2027-2028). Trong dài hạn, vàng được dự báo sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng cấu trúc với 3 kịch bản chính:

(1) Kịch bản cơ sở: Fed bước vào chu kỳ giảm lãi suất chậm, xu hướng phi đô la hóa toàn cầu và các ngân hàng trung ương tiếp tục tích trữ vàng, đưa giá vàng lên vùng 5.000-5.600 USD/ounce;

(2) Kịch bản lạc quan: Kinh tế Mỹ và châu Âu suy thoái nhẹ, bất ổn tài chính toàn cầu gia tăng, dòng tiền trú ẩn đổ mạnh vào vàng, đẩy giá lên 6.000 USD/ounce;

(3) Kịch bản thận trọng: Nền kinh tế Mỹ duy trì sức mạnh bất ngờ, lạm phát dai dẳng khiến Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất, vàng điều chỉnh ngang trong vùng 4.300-5.000 USD/ounce.

Động lực cốt lõi dài hạn vẫn được củng cố bởi xu hướng phi đô la hóa toàn cầu, khi các ngân hàng trung ương đã mua trung bình hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm trong 4 năm qua.

Nợ công Mỹ vượt 37.000 tỷ USD và việc hơn 80% ngân hàng trung ương toàn cầu có kế hoạch tiếp tục tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ chính là "lớp đệm an toàn" vững chắc cho giá vàng trong dài hạn.

5 yếu tố định hình giá vàng: chính sách tiền tệ, nhu cầu ngân hàng trung ương, địa chính trị, lạm phát và nhu cầu theo mùa từ Ấn Độ - Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

5 yếu tố định hình giá vàng

Một là chính sách tiền tệ của Fed vẫn là biến số quan trọng nhất. Mọi con mắt đang đổ dồn vào cuộc họp tháng 9, nơi quyết định về lãi suất sẽ tạo ra cú hích cho thị trường.

Hai là hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục tạo ra một "sàn" vững chắc cho giá.

Đáng chú ý, 89% nhà quản lý dự trữ được Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) khảo sát kỳ vọng lượng vàng do các ngân hàng trung ương nắm giữ sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới.

Ba là bất ổn địa chính trị vẫn là chất xúc tác bất ngờ. Bất kỳ căng thẳng mới nào tại Trung Đông hay các điểm nóng khác cũng có thể đẩy giá vàng bật tăng.

Bốn là lạm phát và lợi suất trái phiếu đang là rào cản ngắn hạn. Khi lãi suất trái phiếu tăng, việc nắm giữ vàng trở nên kém hấp dẫn hơn vì nhà đầu tư có thể gửi tiền vào trái phiếu để nhận lợi suất cao hơn thay vì giữ vàng không sinh lời.

Năm là bức tranh dự báo đang phân hóa mạnh mẽ. Goldman Sachs hạ dự báo xuống còn 4.900 USD/ounce. Morgan Stanley duy trì mục tiêu 5.200 USD với kịch bản lạc quan 5.700 USD.

UBS kỳ vọng vàng đạt 4.600 USD trong quý III, 4.800 USD trong quý IV và 5.200 USD vào giữa 2027.

Wells Fargo (6.100-6.300 USD) và Macquarie (4.323 USD) đại diện cho hai thái cực trong bức tranh thị trường. Citi dự báo vàng có thể đạt 4.500 USD trong quý IV/2026 và 5.000 USD trong nửa đầu 2027.

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các yếu tố cấu trúc như nhu cầu từ ngân hàng trung ương và sự suy yếu của hệ thống tài chính toàn cầu vẫn là điểm tựa vững chắc.

Người nắm giữ vàng cần kiên nhẫn vượt qua giai đoạn điều chỉnh để chờ đón cơ hội trong dài hạn.

Theo Caifuhao Eastmoney