Mở đầu năm 2026, vàng tạo nên cơn sốt với chuỗi tăng phi mã, hơn 12 lần xô đổ kỷ lục trong tháng 1, đưa giá lên đỉnh gần 5.600 USD/ounce.

Tuy nhiên, kim loại quý đảo chiều lao dốc về vùng 4.000 USD/ounce vào tháng 6. Giá vàng sau đó đã phục hồi, vượt 4.300 USD/ounce và tiến sát 4.400 USD/ounce ngay trong những phiên đầu tháng 8.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nửa đầu năm chứng kiến mức biến động trung bình lên tới 30%, đưa vàng trở thành một trong những tài sản khó lường nhất thị trường.

4 lực cản giá vàng trong nửa cuối năm

Thực tế 1: Lực cầu từ các quỹ đầu tư đang yếu đi. Mối tương quan giữa vàng và lãi suất thực đã quay trở lại mạnh mẽ trong những tháng gần đây. Với kỳ vọng lạm phát và lãi suất vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư ở phương Tây vẫn đang thận trọng.

Theo báo cáo từ J.P. Morgan, dòng tiền vào các quỹ ETF vàng đã chậm lại và "sự quan tâm của các nhà đầu tư khách hàng đã giảm xuống mức rất thấp". Dù vẫn có dòng vốn chảy vào nhưng tốc độ đã giảm mạnh so với năm 2025.

Thực tế 2: Giá vàng bị kìm hãm bởi cơ hội từ trái phiếu. Vàng không trả lãi suất. Khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng lên, việc nắm giữ vàng trở nên kém hấp dẫn hơn so với các tài sản có lợi suất. Đây là một trong những lý do chính khiến vàng phục hồi chậm sau đợt bán tháo.

Giá vàng biến động mạnh trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: Xinhua

Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì quan điểm "diều hâu" trong những tháng tới, đà tăng của vàng sẽ khó bứt phá.

Thực tế 3: Phần bù rủi ro địa chính trị đã giảm. Đợt tăng giá đầu năm được thúc đẩy bởi rủi ro địa chính trị, nhưng khi các sự kiện trở nên kéo dài, thị trường bắt đầu "miễn dịch" với chúng.

WGC ghi nhận biến động của vàng từng vượt 50% trước khi giảm xuống dưới 30%, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình 17% của 20 năm qua.

Nếu không có một cú sốc địa chính trị mới, các nhà giao dịch sẽ tập trung vào các yếu tố vĩ mô như lạm phát và chính sách tiền tệ, vốn đang không có lợi cho vàng trong ngắn hạn.

Thực tế 4: Các dự báo được điều chỉnh giảm. Các ngân hàng đầu tư đã hạ dự báo giá vàng. JP Morgan đã hạ mạnh dự báo giá vàng, xuống bình quân 4.300 USD/ounce trong quý III và 4.500 USD/ounce trong quý IV/2026, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu khoảng 6.000 USD/ounce trước đó.

Tại sao các ngân hàng trung ương vẫn mua?

Bất chấp những khó khăn ngắn hạn của thị trường, các ngân hàng trung ương vẫn duy trì đà tích lũy vàng mạnh mẽ. Theo WGC, hoạt động mua ròng đã tăng tốc trở lại trong quý II, đạt 289 tấn, đồng thời các ngân hàng trung ương đã mua trung bình khoảng 1.000 tấn vàng mỗi năm trong 4 năm qua.

Các ngân hàng trung ương toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc, vẫn duy trì đà tích lũy vàng mạnh mẽ bất chấp giá điều chỉnh. Ảnh: China Daily

Đáng chú ý, khảo sát của WGC ghi nhận 45% số ngân hàng trung ương dự kiến tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tới - tỷ lệ cao nhất trong lịch sử, trong khi 89% tin rằng dự trữ vàng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng.

Ngoài ra, 83% số ngân hàng trung ương được khảo sát cho rằng tỷ trọng vàng trong dự trữ toàn cầu sẽ tăng trong 5 năm tới.

Trung Quốc là cái tên nổi bật nhất. Goldman Sachs nhận định việc mở rộng dự trữ vàng giúp Bắc Kinh giảm rủi ro từ các lệnh trừng phạt và hỗ trợ quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, đồng thời củng cố xu hướng tăng cấu trúc của giá vàng.

Hoạt động mua kiên định của các ngân hàng trung ương, với mục tiêu phòng ngừa rủi ro địa chính trị và đa dạng hóa dự trữ, không bị chi phối bởi biến động giá ngắn hạn. Đây là tín hiệu hỗ trợ dài hạn quan trọng cho giá vàng.

Dù đang đối mặt với những khó khăn ngắn hạn, bức tranh dài hạn của vàng vẫn được nhiều tổ chức tài chính đánh giá tích cực.

WGC nhận định vàng sẽ tiếp tục đóng vai trò như "tấm gương phản chiếu" nền kinh tế vĩ mô toàn cầu trong nửa cuối năm.

Theo báo cáo "Triển vọng thị trường vàng nửa cuối năm 2026", giá vàng được dự báo sẽ dao động quanh ngưỡng 4.100 USD/ounce, với biên độ khoảng ±5%, nếu các điều kiện vĩ mô hiện tại không có thay đổi lớn.

Trong một dự báo cập nhật cuối tháng 6, UBS dự báo vàng ở mức 4.600 USD/ounce vào cuối năm 2026 và 5.200 USD vào tháng 6/2027. JP Morgan tuy hạ mạnh dự báo quý IV xuống 4.500 USD/ounce nhưng cho rằng giá sẽ lên 6.300 USD vào cuối 2027. HSBC hạ dự báo năm 2026 xuống 4.560 USD/ounce nhưng vẫn kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục tăng trong dài hạn.

Dù đang đối mặt với 4 thực tế “không dễ chịu” nhưng vàng vẫn có những điểm tựa. Theo phân tích của WGC, các ngân hàng trung ương vẫn xem vàng là một tài sản không có rủi ro đối tác để bảo vệ khỏi rủi ro địa chính trị và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Theo Baidu