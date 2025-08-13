Trong thông cáo vừa phát đi, Bamboo Airways cho biết Hội đồng Quản trị (HĐQT) công ty đã thông qua việc xin từ nhiệm của ông Phạm Ngọc Vịnh - Chủ tịch HĐQT và ông Lương Hoài Nam - Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 13/8.

Cả hai ông xin rút khỏi vị trí công tác vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo hoạt động điều hành hãng được thông suốt, ổn định, HĐQT Bamboo Airways đã ban hành nghị quyết thông qua việc bầu và bổ nhiệm các lãnh đạo thay thế cho các nhân sự đã từ nhiệm.

Theo đó, từ ngày 13/8, ông Lê Thái Sâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, thay thế ông Phạm Ngọc Vịnh và ông Trương Phương Thành đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Bamboo Airways, thay thế ông Lương Hoài Nam.

Theo Bamboo Airways, ông Lê Thái Sâm là người am hiểu sâu sắc về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, có kinh nghiệm sâu rộng trong việc xây dựng chiến lược đầu tư, quản lý rủi ro và phân tích thị trường. Ông có nhiều mối quan hệ hợp tác với các quỹ đầu tư, các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.

Ông Lê Thái Sâm, tân Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways. Ảnh: BB

Ông Sâm gia nhập Bamboo Airways từ năm 2022 và nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của Hãng. Ông từng giữ vị trí Chủ tịch HĐQT (7/2023-2/2024) và sau đó là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT.

Trong thời gian này, ông đã tích cực đồng hành và có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác quản trị, điều hành hãng, đặc biệt trong giai đoạn Hãng chuyển mình và tiến hành tái cấu trúc toàn diện.

Trong khi đó, ông Trương Phương Thành là chuyên gia hàng không với gần 30 năm kinh nghiệm, từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp hàng không lớn.

Gắn bó với Bamboo Airways từ 2019-2024 với vai trò Phó Tổng giám đốc, ông Thành phụ trách nhiều mảng trọng yếu, đặc biệt là khai thác mặt đất - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm và chỉ số đúng giờ.

Từ tháng 6/2025, ông trở lại đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc.

Ông Trương Phương Thành, tân Tổng giám đốc Bamboo Airways. Ảnh: BB

Trước đó, ông Lương Hoài Nam được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Bamboo Airways thay cho ông Nguyễn Ngọc Trọng, Phó chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc hãng hàng không này từ 10/2023.

Ông Lương Hoài Nam là Tiến sĩ hàng không tại Nga, có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không - du lịch, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, điều hành cấp cao tại các hãng hàng không lớn, trong đó có vị trí Tổng giám đốc Jetstar Pacific Airlines.

Nhận nhiệm vụ mới trong giai đoạn Bamboo Airways tái cấu trúc, ông Lương Hoài Nam từng cam kết nỗ lực hết sức để hãng sớm ổn định hoạt động, mở ra cơ hội phát triển, với mục tiêu đầu tiên là đưa quy mô đội tàu bay về lại 30 tàu bay, hướng tới nâng lên 50 tàu và nhiều hơn.