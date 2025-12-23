Theo nội dung công bố, ông Nguyễn Đức Thuỵ không còn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT LPBank kể từ 23/12/2025 vì lý do cá nhân.

Thay thế cho vị trí Chủ tịch của ông Thuỵ là ông Hồ Nam Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT.

Ông Hồ Nam Tiến từng có thời gian dài làm Tổng Giám đốc LPBank kiêm Phó Chủ tịch HĐQT trước khi ngân hàng bổ nhiệm ông Vũ Quốc Khánh vào vị trí Tổng Giám đốc vào năm 2024.

HĐQT LPBank cũng chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thuỳ, em trai ông Thuỵ.

Cùng với đó, HĐQT LPBank cũng miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh vì lý do cá nhân. Bà Kiều Anh không còn là Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 23/12/2025.