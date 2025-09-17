Sáng nay, tại Thanh Hóa diễn ra hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị có quyết định về việc điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán tại TP Đà Nẵng, trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, kiến trúc sư, cử nhân Ngữ văn Anh.

Trước đó, ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ), Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận (cũ), Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng...