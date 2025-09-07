Ông Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 1975) là nhân vật trong bài viết: “Xin giúp người đàn ông mắc thủy đậu, biến chứng nguy kịch có cơ hội sống”.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 128.165.729 tới gia đình ông Nguyễn Hoài Phong bị thủy đậu biến chứng.

Hơn một tháng trước, ông Phong xuất hiện các nốt đỏ khắp người, kèm đau bụng và sốt cao li bì. Gia đình đã dùng thuốc lá đắp nhưng không thuyên giảm. Đến khi ông lả đi mới được đưa đến Bệnh viện TP Thủ Đức, sau đó chuyển gấp lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Tại đây, ông Phong được chẩn đoán biến chứng viêm phổi, phải thở máy và điều trị bằng thuốc đặc trị nhiều ngày. Do không có bảo hiểm y tế, toàn bộ chi phí điều trị gia đình phải tự chi trả.

Thời điểm đó, bác sĩ cho biết viện phí của ông đã lên tới khoảng 100 triệu đồng và ông còn phải tiếp tục điều trị. Điều này khiến gia đình vốn khó khăn – chạy ăn từng bữa, không có tiền dành dụm – càng thêm bế tắc.

Sau khi hoàn cảnh của ông Phong được Báo VietNamNet đăng tải, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ với tổng số tiền 128.165.729 đồng. Số tiền này được đại diện Báo trao tận tay chị Phạm Thị Bích Tiền (con dâu ông Phong). Ngoài ra, thông qua tài khoản cá nhân, gia đình ông còn nhận thêm hơn 20 triệu đồng từ bạn đọc hỗ trợ trực tiếp.

Chị Tiền cho biết, sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của ông Phong hiện đã tạm ổn định. Bác sĩ dự kiến tuần sau ông có thể xuất viện.

Xúc động thay mặt gia đình, chị Tiền chia sẻ: "Chúng tôi không biết nói gì để bày tỏ hết lòng biết ơn. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc Báo VietNamNet đã kịp thời giúp đỡ để cha tôi có chi phí điều trị. Nhờ các nhà hảo tâm, gia đình đã có tiền đóng viện phí; số còn lại chúng tôi sẽ dành mua thuốc, tái khám và bồi bổ sức khỏe cho cha”.