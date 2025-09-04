MS 2025.237

Cứ khoảng 2 tuần, ông Đỗ Văn Hiền (SN 1971, ngụ tại TP.HCM) lại tập tễnh với đôi nạng gỗ để vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh tái khám. Không có tiền phẫu thuật, ông chỉ biết trông chờ vào những toa thuốc giảm đau mà các bác sĩ móc tiền túi hỗ trợ. Ở tuổi ngoài 50, ông Hiền vẫn lủi thủi một mình, khập khiễng đi khám trong nỗi tủi thân.

Ngoài 50 tuổi, ông Hiền không có vợ con, không gia đình, lầm lũi một mình vào viện.

Ông nhớ lại, một ngày đầu tháng 2/2025, trong lúc leo thang dọn dẹp trần nhà thuê, ông không may trượt ngã. Đau đớn không thể đi lại, ông cắn răng chịu đựng, chỉ dám mua thuốc giảm đau uống cầm chừng. Nửa tháng sau, cơn đau ngày càng dữ dội buộc ông phải bắt xe buýt đến bệnh viện. Tại đây, kết quả chẩn đoán cho thấy ông bị gãy cổ xương đùi phải.

Các bác sĩ cho biết, ông cần phẫu thuật thay khớp háng toàn phần mới mong đi lại được. Nhưng khi nghe đến chi phí dự kiến gần 100 triệu đồng, ông chết lặng. “Số tiền ấy tôi làm cả đời cũng chẳng có nổi”, ông ngậm ngùi.

Nhiều năm nay, ông Hiền chỉ kiếm sống bằng nghề dọn nhà thuê, mỗi ngày vất vả lắm cũng chỉ được khoảng 50.000 đồng. Hai chị em già yếu nương tựa nhau qua ngày, chi tiêu tằn tiện vẫn chẳng đủ. Thậm chí, một tấm thẻ bảo hiểm y tế ông cũng không mua nổi. Bởi vậy, chuyện vợ con đối với ông chưa từng dám nghĩ đến: “Nuôi bản thân đã khó, lấy đâu ra sức mà nuôi thêm người khác”, ông thở dài.

Bác sĩ Sơn Hoàng Bảo (Khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Lê Văn Thịnh) cho biết, ông Hiền bị ngã dẫn tới gãy hở đầu dưới xương đùi, gần đầu gối. Những ngày đầu nhập viện, ông đã được truyền máu, đặt máy hút áp lực âm (VAC) để kiểm soát nhiễm trùng. Hiện vết thương đã tạm ổn định, đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật.

Thế nhưng, nhắc đến chi phí ca mổ, ông Hiền lại lặng người. Chạy vạy khắp nơi, ông chỉ vay được vỏn vẹn 8 triệu đồng – con số quá nhỏ bé so với chi phí hàng chục triệu đồng sắp tới.

“Nghĩ đến chuyện phẫu thuật mà lòng tôi nặng trĩu, không biết xoay xở ra sao”, ông nghẹn ngào.

Người đàn ông neo đơn bất lực chịu đựng cơn đau vì không có tiền để phẫu thuật.

Thương người đàn ông neo đơn, các y bác sĩ trong khoa đã nhiều lần gom góp tiền túi hỗ trợ ông chi trả những khoản lặt vặt. Nhưng với chi phí ca phẫu thuật vượt ngoài khả năng, họ cũng đành bất lực.

Thấu hiểu hoàn cảnh éo le ấy, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã liên hệ với Báo VietNamNet, mong rằng tấm lòng nhân ái của bạn đọc gần xa sẽ tiếp thêm cho ông Hiền một cơ hội được phẫu thuật, để ông không phải sống mãi trong những tháng ngày lê lết vì cơn đau.