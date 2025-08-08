Ngày 8/8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh.

Các đại biểu tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Kim Long.

Theo đó, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Nguyễn Kim Long, Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Kim Long, sinh năm 1977, quê TPHCM (tỉnh Bình Dương cũ), có trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông từng công tác tại văn phòng UBND tỉnh, sau đó giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico). Năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi kiện toàn nhân sự, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai có Chủ tịch tỉnh là ông Võ Tấn Đức; Phó chủ tịch gồm bà Nguyễn Thị Hoàng và các ông Lê Trường Sơn, Hồ Văn Hà, Nguyễn Kim Long.

Tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long cho biết, ông sẽ cùng tập thể thường trực UBND tỉnh nỗ lực hết sức, dốc toàn tâm trí và khả năng để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông nhấn mạnh, sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, giữa chính quyền và nhân dân, xây dựng bộ máy điều hành thông suốt, liêm chính, phục vụ.