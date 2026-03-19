Thừa ủy quyền của Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thừa ủy quyền của Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định cho ông Nguyễn Thái Bình.

Theo lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, trên cương vị Phó Giám đốc, ông Nguyễn Thái Bình đã có nhiều đóng góp trong công tác in, phát hành và thúc đẩy xuất bản điện tử, chuyển đổi số. Việc bổ nhiệm kiêm nhiệm Phó Tổng Biên tập là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, đặc biệt trong lĩnh vực biên tập - xuất bản.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thái Bình bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách, khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng xuất bản phẩm và hiệu quả hoạt động của Nhà xuất bản.

Ông Nguyễn Thái Bình sinh năm 1975 tại Hà Nội, có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bổ nhiệm, ông có hơn 2 năm giữ chức Phó Giám đốc, trực tiếp phụ trách công tác in, phát hành và chuyển đổi số, góp phần đổi mới phương thức phát hành, mở rộng kênh phân phối và phát triển xuất bản điện tử.