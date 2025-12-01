Sáng 1/12 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (5/12/1945 – 5/12/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, với vai trò là cơ quan xuất bản lý luận, chính trị của Trung ương Đảng, Nhà xuất bản luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; giữ vững vị trí là ngọn cờ đầu trong xuất bản sách lý luận, chính trị; góp phần tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lan tỏa tri thức lý luận trong toàn xã hội.

Trong nhiều năm, Nhà xuất bản đã biên tập và xuất bản nhiều ấn phẩm quan trọng, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị. Đơn vị không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức xuất bản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sách lý luận, chính trị, đóng góp vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao trình độ, nhận thức chính trị cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cũng như nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản đạt được trong 80 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới rất lớn, yêu cầu cao nhưng cũng đầy vẻ vang. Ông gợi mở một số định hướng lớn, trong đó có việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác biên tập, xuất bản, phát hành, bảo đảm sự chuẩn mực, khoa học, hiện đại – sâu sắc về lý luận nhưng đồng thời phải gần gũi, dễ tiếp nhận.

Theo ông, sách lý luận chính trị phải đi vào đời sống, đến với mỗi cán bộ, Đảng viên và nhân dân, đồng thời phải bảo đảm tính khoa học, đúng đắn về quan điểm chính trị, phục vụ hiệu quả công cuộc đổi mới và phát triển bền vững của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh và nâng tầm công tác nghiên cứu khoa học, coi đây là trụ cột chiến lược cùng với biên tập - xuất bản. Nghiên cứu phải gắn với tổng kết thực tiễn, đáp ứng yêu cầu giải quyết những vấn đề lý luận mới, phức tạp đang đặt ra.

"Các ấn phẩm của Nhà xuất bản phải đóng góp trực tiếp vào việc phát triển lý luận của Đảng, xây dựng nền tảng tư tưởng bền vững của đất nước ta trong giai đoạn mới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ông cũng mong muốn xây dựng Nhà xuất bản trở thành hình mẫu về xây dựng Đảng và văn hóa Đảng. Cán bộ, Đảng viên, người lao động phải kiên định, gương mẫu trong lời nói và hành động; đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên hết.

Theo ông, ngòi bút của chúng ta không chỉ để trình bày quan điểm mà còn để chiến đấu, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam trước mọi sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Mỗi ấn phẩm phải trở thành một "hàng rào tư tưởng", một "pháo đài lý luận", có sức thuyết phục bằng tri thức, bằng khoa học, bằng lẽ phải và sự thật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, coi đây là động lực tạo bước phát triển mạnh mẽ. Nhà xuất bản cần từng bước số hóa, chuẩn hóa quy trình; mở rộng không gian tiếp nhận tri thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân; ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào biên tập - xuất bản - lưu trữ - phổ biến; phát triển hệ thống xuất bản đa phương tiện, thư viện số, tủ sách điện tử dùng chung trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Sách chính trị có thể được đọc - nghe - xem - học trên nhiều nền tảng số khác nhau.

Khẳng định 80 năm là chặng đường vẻ vang nhưng cũng là điểm khởi đầu cho hành trình mới, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng tập thể lãnh đạo, cán bộ, Đảng viên, người lao động của Nhà xuất bản sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ảnh: NXB