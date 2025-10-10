Sáng 10/10, Trường Đại học Sài Gòn giới thiệu cuốn sách “Kiến tạo thành phố Hồ Chí Minh thành siêu đô thị năng động – thông minh – giàu bản sắc” của TS Nguyễn Thành Phong – nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, hiện là Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu kinh tế - xã hội, Trường Đại học Sài Gòn.

Chia sẻ về lý do thực hiện cuốn sách, TS Phong cho biết ông luôn trăn trở về con đường phát triển của TPHCM. Sau khi thành phố hợp nhất, ông nhận thấy rõ tiềm năng để xây dựng TPHCM trở thành siêu đô thị tầm cỡ khu vực cũng như thế giới và kỳ vọng công trình này sẽ góp thêm một tiếng nói vào cuộc đối thoại phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Sách "Kiến tạo thành phố Hồ Chí Minh thành siêu đô thị năng động - thông minh - giàu bản sắc" của tác giả Nguyễn Thành Phong. Ảnh: L.H

Theo tác giả, TPHCM sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu không đơn thuần là sự mở rộng hành chính, mà là sự hình thành một thực thể kinh tế - xã hội hoàn toàn mới: đại đô thị tích hợp, phát triển đa trung tâm và có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Khi đó, TPHCM mới sẽ có diện tích hơn 6.700km², dân số hơn 14 triệu người, trở thành siêu đô thị vùng tích hợp, mang vai trò dẫn dắt chưa từng có trong lịch sử đô thị Việt Nam.

Cuốn sách gồm bốn phần chính, triển khai theo hướng tiếp cận liên ngành kinh tế – xã hội – văn hóa – công nghệ – thể chế.

Phần thứ nhất đặt nền tảng tầm nhìn, lý giải sự chuyển mình toàn diện của thành phố sau hợp nhất, giúp người đọc hiểu cơ sở khoa học và thực tiễn để TPHCM tái định hình trong vai trò mới.

Phần thứ hai tìm hiểu các mô hình siêu đô thị quốc tế ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ – từ London, Paris, New York đến Singapore, Seoul, Thượng Hải... Không chỉ dừng ở so sánh, tác giả còn nhận diện các đặc điểm chung, rút ra bài học để soi chiếu vào hành trình phát triển của TPHCM trong tương lai.

TS Nguyễn Thành Phong ký tặng sách cho bạn đọc

Phần thứ ba là trọng tâm của cuốn sách, phác thảo năm trụ cột kiến tạo siêu đô thị: Không gian đa cực – trục – cực – vệ tinh; Hạ tầng hiện đại và logistics số; Trung tâm tài chính – công nghệ cao – đổi mới sáng tạo; Thành phố của văn hóa sáng tạo, nghĩa tình và phong cách sống; Đô thị xanh – kinh tế tuần hoàn – phát triển bền vững.

Phần cuối cùng bàn về kiến trúc điều hành và quản trị thông minh, mở ra nhiều gợi ý chính sách. Tác giả đề xuất mô hình thể chế điều phối tích hợp, chính quyền đô thị mới, nền tảng dữ liệu và đô thị số, hướng tới xã hội công dân sáng tạo và hệ sinh thái đồng kiến tạo chính sách.