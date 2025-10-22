Ströman - Kết tinh công nghệ Đức trong từng chi tiết

Trong thế giới công nghiệp, Đức không chỉ là quốc gia nổi tiếng vì ngành cơ khí, ô tô hay điện tử mà còn bởi cách người Đức định nghĩa chất lượng như một tiêu chuẩn không thỏa hiệp. Từng chi tiết nhỏ trong một sản phẩm theo tiêu chuẩn Đức đều được kiểm soát tỉ mỉ: từ thiết kế, vật liệu, vận hành máy móc cho đến kiểm định đầu ra. Chính tinh thần đó đã khiến những sản phẩm “Made in Germany” trở thành dấu ấn bảo chứng toàn cầu.

Ống nhựa Ströman mang công nghệ và tinh thần Đức đến từng công trình Việt, khẳng định giá trị “Bền bỉ chất Đức”

Khi Ströman lựa chọn “chất Đức” làm nền tảng phát triển, đó không chỉ là chiến lược sản xuất mà còn là cam kết thương hiệu: kiến tạo giá trị bền vững và niềm tin dài lâu cho công trình Việt Nam.

Tại các nhà máy Ströman, hệ thống dây chuyền được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn châu Âu, với máy móc nhập khẩu trực tiếp từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Krauss Maffei, Battenfeld (Đức), Zeppelin (Ý), Sica (Đức)… những cái tên đã trở thành biểu tượng của công nghệ ép đùn, xử lý nhựa và tự động hóa

“Nhờ sự đồng bộ này, mỗi ống nhựa Ströman đều cam kết độ chính xác gần như tuyệt đối, đảm bảo bề mặt mịn, thành ống đồng đều, độ dày chuẩn xác, giúp tăng tuổi thọ, hạn chế mài mòn, chịu áp lực tốt. Mỗi sản phẩm khi rời dây chuyền là một kết quả của công nghệ tinh vi và kiểm soát tỉ mỉ, thể hiện tinh thần Đức - “chất lượng là uy tín thương hiệu””, đại diện thương hiệu cho hay.

Dây chuyền sản xuất Ống nhựa Ströman ứng dụng công nghệ Đức hiện đại hàng đầu, bảo chứng cho chất lượng vượt trội

Nếu công nghệ là trái tim của Ströman, thì nguyên liệu chính là linh hồn tạo nên “Bền bỉ chất Đức”. Ströman khẳng định chỉ sử dụng nhựa nguyên sinh cao cấp, nhập khẩu từ Borouge (UAE), SCG (Thái Lan), AGC (Nhật Bản), Hyosung (Hàn Quốc)… là những nhà cung ứng hàng đầu thế giới.

Đại diện Ströman cho hay, “Việc kiên định sử dụng 100% nguyên liệu nguyên sinh giúp ống nhựa Ströman an toàn với sức khỏe, không độc hại, không gây ô nhiễm nguồn nước, đồng thời mang đến khả năng chịu nhiệt, chống hóa chất và chống ăn mòn vượt trội. Chính yếu tố này tạo nên sự khác biệt: Ströman không chỉ đạt chuẩn Đức, mà còn bền bỉ theo chuẩn Đức như một tiêu chuẩn không phai mờ theo thời gian”.

Giám sát bởi chuyên gia hàng đầu, kiểm định khắt khe theo chuẩn quốc tế

Ströman công bố toàn bộ quy trình sản xuất được giám sát song song bởi chuyên gia Đức giàu kinh nghiệm và đội ngũ kỹ sư Việt Nam của Ströman am hiểu thị trường. Sự kết hợp này đảm bảo sản phẩm vừa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, vừa phù hợp điều kiện khí hậu, thói quen sử dụng và đặc thù công trình Việt Nam.

Ống nhựa Ströman đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, đồng thời được tối ưu cho điều kiện sử dụng tại Việt Nam

Trước khi đến tay khách hàng, mỗi lô sản phẩm Ströman phải trải qua hàng loạt bài kiểm định nghiêm ngặt: Thử áp lực và độ chịu va đập; Kiểm tra khả năng chịu nhiệt, chống hóa chất, độ lão hóa vật liệu; Đo độ bền cơ học và độ ổn định kích thước.

Tất cả đều tuân thủ các tiêu chuẩn hàng đầu như ISO 9001:2015, TCVN 8491-2, DIN 8061, DIN 8062 - những quy chuẩn được xem là “rào cản kỹ thuật” của ngành nhựa toàn cầu. Mỗi ống Ströman được ra đời không chỉ từ máy móc hiện đại, mà từ niềm tự hào và tinh thần Đức: kỷ luật, chính xác và bền bỉ.

Cam kết từ Ströman, giải pháp bền vững cho công trình Việt

Bằng việc hội tụ công nghệ tiên tiến, nguyên liệu tinh khiết và quy trình sản xuất nghiêm ngặt, Ströman đã trở thành giải pháp dẫn nước an toàn, hiệu quả, bền vững cho hàng chục nghìn công trình trên khắp Việt Nam từ nhà ở dân dụng đến khu đô thị, nhà máy, công trình hạ tầng cấp thoát nước quy mô lớn.

Các dòng sản phẩm uPVC, PP-R, HDPE cùng hệ phụ kiện đồng bộ của Ströman giúp tối ưu hiệu suất sử dụng, giảm thất thoát nước, kéo dài tuổi thọ hệ thống và tiết kiệm chi phí bảo trì. Đó cũng chính là cách Ströman góp phần kiến tạo những công trình vững chãi, thân thiện và bền vững cho tương lai Việt Nam.

Ống nhựa Ströman được tin dùng trong hàng loạt dự án hạ tầng, đô thị và công trình quy mô lớn như Meyhomes Capital Phú Quốc

“Mỗi sản phẩm Ströman không chỉ là một ống nhựa, mà là kết tinh của công nghệ, kỷ luật và tinh thần Đức được hoàn thiện bằng tâm huyết và khát vọng của những con người Việt Nam. Trong từng chi tiết, từng lớp vật liệu, là sự cẩn trọng và tận tâm: làm ra sản phẩm không chỉ để sử dụng, mà để đồng hành bền bỉ cùng công trình, cùng thời gian”, đại diện Ströman nhấn mạnh.

Website: https://stroman.vn

Bích Đào