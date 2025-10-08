Nhận định trên được KTS Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, đưa ra tại hội thảo “Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng” diễn ra hôm nay (8/10).

Ông Hải khẳng định, ngành xây dựng Việt Nam đang có những lợi thế cạnh tranh độc đáo mà không quốc gia nào sở hữu.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Việt Nam đã tích lũy một kho kinh nghiệm thực tiễn phong phú từ nhiều nhà thầu hàng đầu thế giới, tích hợp tinh hoa công nghệ xây dựng, phương pháp quản lý dự án và quản lý doanh nghiệp mới nhất.

“Chúng ta đang sở hữu công nghệ kỹ thuật và phương thức quản lý tiên tiến nhất, máy móc trang thiết bị hiện đại nhất”, ông Hải nhấn mạnh.

Dẫn số liệu về xuất khẩu vật liệu xây dựng như xuất khẩu xi măng lớn nhất thế giới, đứng thứ 5 về xuất khẩu gỗ với kim ngạch trên 10 tỷ USD/năm, đứng thứ 4 thế giới về sản xuất gạch ốp lát... ông Hải cho rằng doanh nghiệp xây dựng Việt Nam không chỉ có năng lực cạnh tranh cốt lõi về thi công, mà còn có lợi thế về chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng cạnh tranh nhất.

Hội thảo “Xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nghiệp dân tộc vì khát vọng Việt Nam thịnh vượng”, ngày 8/10. Ảnh: R.T

Đặc biệt, chúng ta có nguồn lực dồi dào với đội ngũ kỹ sư được đào tạo qua thực tiễn, có trình độ chuyên môn cao, thừa hưởng những phẩm chất đáng tự hào của con người Việt Nam.

Từ những lợi thế đó, ông Hải cho rằng đã đến lúc Việt Nam có thể hướng tới mục tiêu táo bạo: xuất khẩu dịch vụ xây dựng tổng hợp ra thế giới.

Tuy nhiên, vị này cho rằng, nghĩ lớn mà không làm thật chỉ là ảo tưởng. Kiến tạo giá trị bền vững chính là kết quả tất yếu khi chúng ta nghĩ lớn và làm thật.

“Quan trọng hơn nữa, kiến tạo giá trị bền vững còn là đầu tư vào con người - nguồn lực quý báu nhất. Các doanh nghiệp dân tộc cần tiếp tục đầu tư mạnh vào đào tạo đội ngũ con người, chuẩn bị sẵn sàng hội nhập và vươn ra biển lớn”, ông Hải nói.

Doanh nghiệp dân tộc: Không chỉ là ‘ông lớn’

Trao đổi tại hội thảo, TS Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, cho rằng, để kiến tạo quốc gia hùng cường, cần phải có những doanh nghiệp hùng cường, doanh nghiệp dân tộc.

Với thực tế hiện nay, yếu tố then chốt quyết định sự tự lực tự cường của dân tộc chính là doanh nghiệp.

Ông Nghĩa đánh giá, Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân là bước ngoặt lịch sử, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Theo ông Nghĩa, muốn tự lực, tự cường, doanh nghiệp Việt phải làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp chế tạo bằng nội lực doanh nghiệp dân tộc. Ông nhấn mạnh: “Không thể mạnh nếu chỉ dựa vào thương mại hay bất động sản; phải có trụ cột sản xuất, chế tạo và công nghệ”.

Riêng lĩnh vực bất động sản, chuyên gia cho rằng, cần chuyển từ kênh đầu tư ngắn hạn sang nền tảng hạ tầng cho công nghiệp hóa và đô thị hóa bền vững.

Cụ thể, cần đẩy mạnh phát triển bất động sản công nghiệp, đô thị, công nghệ gắn với chiến lược sản xuất và đổi mới sáng tạo; quan tâm phát triển nhà ở thương mại vừa túi tiền.

Nhìn từ thực tế hiện nay, Đại sứ Phạm Quang Vinh - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - đánh giá, Việt Nam đã vượt qua giai đoạn hội nhập và mở cửa, bước sang giai đoạn tái định vị trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khác với Hàn Quốc hay Nhật Bản từng bảo hộ mạnh mẽ cho doanh nghiệp trong nước, Việt Nam cần điều chỉnh chính sách để nuôi dưỡng và phát triển doanh nghiệp dân tộc phù hợp với điều kiện hội nhập hiện nay.

Theo ông Vinh, doanh nghiệp dân tộc không chỉ là những doanh nghiệp đã lớn mạnh, mà còn gồm cả những đơn vị đang nỗ lực vươn lên.

“Chính sách ưu tiên hiện nay dành cho các doanh nghiệp đầu tàu, nhưng cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp khác có cơ hội vươn mình, hình thành một hệ sinh thái doanh nghiệp dân tộc cùng phát triển”, ông Vinh nêu ý kiến.