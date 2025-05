Sản phẩm "Made in Vietnam" chinh phục tiêu chuẩn toàn cầu

Vietconduit là đơn vị tiên phong tại Việt Nam sản xuất thành công ống thép luồn dây điện EMT đạt chứng nhận UL 797 của Mỹ - thước đo chất lượng hàng đầu thế giới. Ống thép luồn dây điện chống cháy đang được tin dùng trong nhiều công trình trọng điểm.

Ống thép luồn dây điện trơn EMT đạt tiêu chuẩn UL 797 do Vietconduit sản xuất

Theo Vietconduit, ống thép luồn dây điện được sản xuất từ thép nguyên chất 99,9%, nổi bật với khả năng chịu nhiệt lên đến 1.093 độ C trong 4 giờ liên tục mà không phát sinh khói độc, đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống điện khi có sự cố cháy nổ. Ống GI cũng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của QCVN 16:2023/BXD, mang đến sự an tâm cho các nhà thầu.

Ống thép luồn dây điện đạt chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong ngành xây dựng

Với các kích thước linh hoạt từ ½ inch đến 4 inch, ống EMT của Vietconduit đáp ứng mọi yêu cầu thi công của các công trình khác nhau. Đặc biệt, khả năng giảm nhiễu điện từ của sản phẩm còn giúp bảo vệ thiết bị và duy trì sự ổn định của hệ thống điện công nghiệp hiện đại.

"Góp mặt" vào những công trình biểu tượng phát triển

Theo Vietconduit, ống luồn dây điện GI mang thương hiệu Vietconduit đã trở thành một phần trong nhiều công trình biểu tượng như Tòa nhà Bitexco, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Nhà máy thép Pomina, Tòa nhà Times Square, Siêu thị Lotte - Gò Vấp, Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải - Trà Vinh..., minh chứng cho sự lớn mạnh và uy tín của thương hiệu Việt trong chuỗi cung ứng xây dựng hiện đại.

Ống thép luồn dây điện và ống ruột gà lõi thép do Vietconduit sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế

Không dừng lại ở ống thép EMT, Vietconduit còn sản xuất trọn bộ phụ kiện đi kèm, bao gồm đầu nối, hộp đấu nối, ống ruột gà lõi thép, thanh chống đa năng Unistrut, máng cáp dạng lưới... Giải pháp toàn diện này giúp tối ưu hóa tiến độ thi công, đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả vận hành cho toàn bộ hệ thống điện.

Vietconduit - Nâng tầm sản phẩm với chiến lược sản xuất hiện đại

Sở hữu nhà máy sản xuất vật tư cơ điện hiện đại quy mô lớn, Vietconduit áp dụng nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 xuyên suốt toàn bộ quy trình - từ khâu lựa chọn nguyên vật liệu đầu vào cho đến khi sản phẩm hoàn thiện. Đây chính là nền tảng tạo nên độ chính xác, sự đồng bộ và chất lượng vượt trội cho từng sản phẩm mang thương hiệu Vietconduit.

Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện Vietconduit

Tự hào khi các dòng sản phẩm vật tư cơ điện được sản xuất 100% tại Việt Nam, Vietconduit mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận trực tiếp nguồn hàng chất lượng cao với mức giá gốc từ nhà máy - không qua trung gian phân phối. Đây không chỉ là lợi thế cạnh tranh về kinh tế, mà còn là lời khẳng định cho năng lực sản xuất nội địa và giá trị bền vững của sản phẩm "Made in Vietnam" trên thị trường.

Hoạt động sản xuất Ống thép luồn dây điện trơn EMT - Vietconduit đạt chuẩn UL 797

Việc liên tục đầu tư mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất giúp Vietconduit không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong nước, mà còn từng bước thay thế hàng nhập khẩu, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ - lĩnh vực đóng vai trò trụ cột trong nền kinh tế hiện đại.

Với sự tận tâm và cam kết mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm, Vietconduit đang từng bước củng cố vị thế là đối tác tin cậy của các kỹ sư và nhà thầu cơ điện, đồng thời vững tin đưa thương hiệu Việt vươn ra thị trường quốc tế đầy tiềm năng.

Công ty Cổ phần Ống thép Luồn dây điện Việt Nam

Địa chỉ: Lô D8.1, Đường số 10, Khu Công Nghiệp Cơ Khí Ô tô TP. HCM, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. HCM

Website: www.vietconduit.com

Điện thoại: (028) 2224 3339

Email: kinhdoanh@vietconduit.com

Ngọc Minh