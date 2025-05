Sáng 30/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của ông Trần Đình Triển. Thẩm phán Thái Duy Nhiệm ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa có bà Trần Thị Thanh Thủy (kiểm sát viên cao cấp).

Ở phần thủ tục phiên tòa, luật sư của bị cáo Trần Đình Triển đề nghị HĐXX cho thân chủ của mình được ngồi trong suốt phiên xử vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, mỗi lần trình bày, ông Triển đều đứng lên, có lúc loạng choạng. Bị cáo cho biết, muốn đứng khi trình bày để tỏ sự tôn trọng với HĐXX.

Có 14 luật sư tham gia bào chữa cho ông Trần Đình Triển nhưng bị cáo đề nghị tất cả luật sư của mình không trình bày tại phiên tòa. Bản thân bị cáo cho hay muốn giữ quyền im lặng. “Cám ơn tất cả các luật sư đã đồng hành với tôi. Tôi xin các luật sư không bào chữa cho tôi hôm nay”, lời ông Trần Đình Triển.

Ông Trần Đình Triển và các luật sư của mình đề nghị hoãn phiên tòa vì các lý do như: sức khỏe của bị cáo không đảm bảo, phía bị hại và giám định viên không có mặt tại tòa…

Sau thời gian nghỉ hội ý, HĐXX cho biết sẽ tiếp tục xét xử. Theo HĐXX cấp phúc thẩm, bị cáo nêu một số lý do muốn thay đổi thẩm phán chủ tọa phiên tòa, nhưng phiên tòa này không thuộc trường hợp thay đổi thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Đối với sự vắng mặt của các giám định viên, HĐXX cho biết, những người này đã có đơn xin vắng mặt do bận đi công tác. Đối với yêu cầu triệu tập điều tra viên, kiểm sát viên phiên tòa sơ thẩm, HĐXX cấp phúc thẩm cho biết, quá trình xét xử nếu thấy cần thiết sẽ cho triệu tập sau…

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên y án 3 năm tù. Nhận định của HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, hành vi của bị cáo đã xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo HĐXX, tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo. Mức án 3 năm tù mà tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là có căn cứ. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX ghi nhận thêm một số tình tiết giảm nhẹ nhưng không đáng kể nên không có căn cứ giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Trước đó, ông Trần Đình Triển có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tại tòa bị cáo giữ nguyên kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, ông Trần Đình Triển (SN 1959, nghề nghiệp luật sư) đã tạo lập tài khoản trên mạng xã hội Facebook mang tên “Trần Đình Triển”. Tài khoản này chỉ do cá nhân ông Triển quản lý, sử dụng, không chia sẻ quyền quản trị với người nào khác.

Bản án sơ thẩm cho rằng, quá trình hành nghề luật sư, ông Trần Đình Triển nảy sinh bức xúc cá nhân nên có những nhận xét, đánh giá. Trong thời gian từ 23/4 - 9/5/2024, ông Triển đã dùng ứng dụng trên trang Facebook “Trần Đình Triển” cài đặt trên điện thoại di động cá nhân để soạn thảo và đăng tải 3 bài viết.

Các thông tin, nội dung trong các bài viết do ông Triển tự thu thập, nhận xét, đánh giá theo ý kiến chủ quan mà không có tài liệu, chứng cứ xác thực.

Ngày 31/5/2024, Cơ an An ninh điều tra Bộ Công an quyết định trưng cầu giám định 3 bài viết nêu trên. Ngày 1/6/2024, Hội đồng giám định Bộ TT&TT kết luận có 1 bài viết đăng tải ngày 23/4/2024 trên trang Facebook có tên “Trần Đình Triển” có nhiều nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của hệ thống tòa án, cá nhân Chánh án TAND Tối cao, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bài viết đã có 1.400 lượt thích, 100 bình luận, 136 lượt chia sẻ.