Chiều 8/7, Bộ Công an họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024. Tại cuộc họp báo, phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến việc khởi tố luật sư Trần Đình Triển (Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân) và ông Trương Huy San (còn gọi là Osin Huy Đức).

Đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) cho hay, căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 1/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Đình Triển và Trương Huy San cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: T.N

Kết quả điều tra ban đầu xác định, hai người này đã có hành vi vi phạm pháp luật khi đăng các bài viết có nội dung vi phạm, xâm phạm quyền lợi của tổ chức, cá nhân. Đến nay, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị của Bộ Công an đã điều tra làm rõ hơn 22.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 78,36%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 3,36%.

Bộ Công an đã triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy; phá 17.000 vụ; phát hiện, bắt giữ hơn 27.900 đối tượng (nhiều hơn 20,13%), thu giữ hơn 332kg heroin (nhiều hơn 8,77%), thu giữ hơn 1,8 triệu viên ma túy tổng hợp (nhiều hơn 86,39%) so với cùng kỳ năm 2023.

Bộ Công an cũng tập trung nhận diện, đánh trúng các hành vi, thủ đoạn tham nhũng, tiêu cực mới trong các lĩnh vực nhạy cảm diễn ra trong thời gian dài; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Công an đã phát hiện hơn 3.000 vụ phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (nhiều hơn 21,63%), hơn 4.900 đối tượng (nhiều hơn 47,12%) so với cùng kỳ năm 2023; 357 vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm (nhiều hơn 6,89%), 473 cá nhân (nhiều hơn 24,15%) so với cùng kỳ năm 2023.