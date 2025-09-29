Đạo diễn, NSƯT Vũ Thành Vinh nói với phóng viên VietNamNet: "Năm nay, tôi và công ty đã bắt đầu dừng phần lớn gameshow. Năm tới, nếu không có gì thay đổi, chúng tôi sẽ cho dừng toàn bộ".

Khoảng 2 năm nay, Vũ Thành Vinh gần như không tham gia khâu nào của các gameshow. Khi làm phim điện ảnh Hai Muối, anh thấy đuối sức, không thể tiếp tục ôm đồm mảng truyền hình.

Là "cha đẻ" của loạt chương trình, anh đau lòng nhưng tin Cười xuyên Việt, Solo cùng Bolero... đã hoàn thành sứ mệnh. Nếu cố làm như cũ, chất lượng các gameshow này sẽ tiếp tục đi xuống và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của nam đạo diễn.

Cố nghệ sĩ Quý Bình từng đăng quang quán quân Tình Bolero 2016. Ảnh: NSX

"Ngày xưa, tôi từng quyết định dừng công việc đạo diễn ở HTV để thành lập công ty gần như tức khắc, bất chấp những hoài nghi. Lần này, tôi cũng quyết định rất nhanh khi thấy không còn lựa chọn khác", anh cho hay.

Khó khăn lớn nhất theo Vũ Thành Vinh là quá trình chuyển đổi ê-kíp, đối tác sang lĩnh vực mới. Có khả năng sẽ phải cơ cấu lại vài bộ phận của công ty. Các đối tác, nhất là đài truyền hình, rất tiếc khi hay tin.

Hiện tại, công ty vẫn đang triển khai một số gameshow theo hợp đồng đã ký trước đó. Việc dừng là chắc chắn nhưng chưa có kế hoạch cụ thể như gala chia tay.

Vũ Thành Vinh cho hay: "Tôi đã xem những chương trình truyền hình được người trẻ yêu thích hiện nay như: Anh trai say Hi, Anh trai vượt ngàn chông gai... Tôi nói với ê-kíp: Làm được cỡ đó hẵng làm, không thì thôi. Khi tôi quyết định, toàn bộ nhân viên phải theo, tập trung toàn lực cho điện ảnh, không phân tâm mảng khác nữa".

Đạo diễn, NSƯT Vũ Thành Vinh. Ảnh: FBNV

Đạo diễn, NSƯT Vũ Thành Vinh sinh năm 1976, từng là đạo diễn của HTV trong 15 năm.

Khoảng năm 2014, anh thành lập công ty riêng. Các gameshow, chương trình truyền hình thực tế do anh sáng tạo như: Cười xuyên Việt, Solo cùng Bolero, Tình Bolero, Kịch cùng Bolero, Gương mặt điện ảnh... nhanh chóng nổi tiếng, thu hút khán giả.

Vũ Thành Vinh góp phần lớn trong việc tạo ra làn sóng bolero từ năm 2015-2018, được mệnh danh "Ông trùm bolero".

Các chương trình như Cười xuyên Việt, Én vàng và Gương mặt điện ảnh cũng là "cái nôi" giúp nhiều tên tuổi tỏa sáng như: Lê Dương Bảo Lâm, Huỳnh Lập, Mạc Văn Khoa, Nam Thư, Võ Tấn Phát, Liêu Hà Trinh, Hồng Thanh, Ngọc Phước, Trần Ngọc Vàng, Mai Tài Phến...

Đạo diễn Vũ Thành Vinh chia sẻ về phim "Hai Muối"