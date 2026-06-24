VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Phan Công Khanh (tức Khanh "Super"), Huỳnh Xuân Vấn (40 tuổi) và Mohamach Da Pha (31 tuổi, ngụ An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, VKSND TPHCM truy tố Khanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Mohamach Da Pha bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Quá trình thụ lý, nghiên cứu hồ sơ, tòa đã trả để điều tra bổ sung, làm rõ tội danh của bị can.

Cáo trạng mới chỉ truy tố các bị can về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo truy tố, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn cùng thành lập Công ty K-Supper, trụ sở tại số 6 Trần Hưng Đạo (quận 1 cũ), chuyên kinh doanh các loại xe ô tô cao cấp. Phan Công Khanh giữ chức giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Vấn là phó giám đốc phụ trách đối ngoại, còn Mohamach Da Pha làm cộng tác viên.

Phan Công Khanh (tức Khanh "Super"). Ảnh: CACC

Quá trình kinh doanh bị thua lỗ, Khanh đã bàn bạc với Vấn và Pha sử dụng pháp nhân công ty để thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Lừa lấy siêu xe của các nạn nhân đi bán và cầm cố

Tháng 5/2023, thông qua mối quan hệ xã hội, Phan Công Khanh cùng Vấn, Pha đã lừa đem chiếc xe McLaren 650S Spider trị giá 7,1 tỷ đồng của chị L.N.T.H., đi cầm cố cho Đặng Minh Huy lấy 2 tỷ đồng. Sau đó, Vấn bảo Pha xin thêm 1 tỷ đồng. Khi Pha nói với Huy, Huy đồng ý chuyển thêm 1 tỷ đồng. Số tiền cầm cố chiếc xe của chị H., Khanh lấy 2 tỷ đồng đi chuộc chiếc xe Mercedes G63.

Đến hạn không thấy Khanh trả xe lẫn tiền, chị H. đi tìm thì được biết Khanh đang nợ nhiều người và xe của chị đã bị đem đi cầm cố. Ngày 27/6/2023, chị H. làm đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Tháng 1/2022, anh L.H.P. liên hệ với Phan Công Khanh mua siêu xe Mercedes G800 Brabus với giá 24 tỷ đồng. Đến ngày 23/6/2023, Khanh gọi điện cho anh P. hỏi mượn chiếc Mercedes G800 Brabus và siêu xe McLaren để trưng bày khai trương Showroom K-Supper (ở số 6 đường Trần Hưng Đạo, quận 1 cũ). Anh P. vui vẻ đưa cả bản chính các giấy tờ xe, giấy đăng kiểm cho Khanh mượn.

Tuy nhiên, sau đó Huỳnh Xuân Vấn đã đem chiếc xe G800 Brabus của anh P. đi bán cho anh Trần Hữu Ph. với giá 24,5 tỷ đồng.

Nghe tin Phan Công Khanh bị mời về công an làm việc, anh L.H.P. tìm hiểu thì mới hay chiếc xe G800 Brabus của mình đã bị Vấn và Khanh đem bán.

Đối với bị can Mohamach Da Pha, cáo trạng xác định Pha đã mượn chiếc xe BMW trị giá 1,8 tỷ đồng của anh L.T.S. đem đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng về đưa cho Vấn.

Cáo trạng xác định 3 bị can đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua hình thức giả danh doanh nhân kinh doanh siêu xe để vay mượn, cầm cố và bán trái phép tài sản của người khác.

Đối với Huỳnh Xuân Vấn, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, anh ta đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã.