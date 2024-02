Ngày 9/2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, đã phát đi lệnh truy nã đối với Huỳnh Xuân Vấn (34 tuổi, quê Bến Tre, ngụ huyện Bình Chánh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, cuối tháng 11/2023 cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Xuân Vấn nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Huỳnh Xuân Vấn đang bị Công an TP.HCM truy nã. Ảnh: CA

Huỳnh Xuân Vấn bị cáo buộc là đồng phạm cùng với trùm siêu xe Phan Công Khanh (tự Khanh Super, 30 tuổi, quê Bến Tre, ngụ quận 7), là Giám đốc Công ty TNHH K Supper (tức Showroom K Supper, trụ sở tại quận 1) chuyên kinh doanh siêu xe tại Việt Nam.

Tại K Supper, Huỳnh Xuân Vấn là phó giám đốc công ty.

Giai đoạn cuối tháng 7/2023, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Công Khanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, Công an cũng khởi tố Mohamach Da Pha (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, là cộng tác viên của Showroom K Supper) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Về vụ việc liên quan đến Huỳnh Xuân Vấn đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm rõ. Cơ quan điều tra cho biết, Khanh và Vấn đã mượn siêu xe của một đại gia Phú Quốc rồi bán cho người khác ở TP.HCM với giá 24,5 tỷ đồng.

Trong vụ lừa bán siêu xe này, Vấn là người đứng tên hợp đồng mua bán.