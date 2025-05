Tờ India Today dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/5 cho biết: “Mỹ đã làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức. Tôi nghĩ đây là một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn giữa Ấn Độ và Pakistan, chấm dứt một cuộc xung đột nguy hiểm của hai quốc gia sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân… Tôi đã nói: 'Chúng tôi sẽ giao dịch thương mại rất nhiều với các bạn. Hãy dừng lại. Nếu các bạn ngừng bắn, chúng ta sẽ giao dịch. Nếu các bạn không dừng lại, chúng ta sẽ không giao dịch thương mại gì nữa”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/5. Ảnh: The White House

Ông Trump sau đó nhấn mạnh, thương mại là một trong những lý do chính khiến căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan hạ nhiệt.

“Họ ngừng bắn với nhiều lý do. Nhưng thương mại là một lý do lớn. Chúng tôi sẽ có nhiều hoạt động thương mại với cả Pakistan và Ấn Độ. Chúng tôi đang đàm phán với New Delhi ngay bây giờ và sẽ sớm đàm phán thương mại với Islamabad”, lãnh đạo Nhà Trắng nói.

Tuy nhiên, theo Thời báo Ấn Độ, New Delhi đêm 12/5 (giờ địa phương) đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump về việc họ chịu sức ép thương mại từ Mỹ, từ đó dẫn đến ngừng bắn với Pakistan.

“Sau khi chiến dịch Sindoor bắt đầu, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã trao đổi với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào ngày 9/5. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nói chuyện với các quan chức cấp cao của New Delhi trong các ngày 8/5 và 10/5. Vấn đề thương mại không được bàn đến trong bất kỳ cuộc thảo luận nào trong số đó”, nguồn tin giấu tên từ Chính phủ Ấn Độ cho hay.