Nguồn tin thân cận tiết lộ với CNBC, sau khi theo dõi các bản tin về sự vắng mặt của ông Huang trong phái đoàn, Tổng thống Trump đã trực tiếp gọi điện mời CEO Nvidia tham gia.

Ông Huang sau đó đã bay đến Alaska để lên Air Force One - chuyên cơ dành riêng cho Tổng thống Mỹ.

CEO Nvidia Jensen Huang sẽ có mặt trong đoàn tháp tùng Tổng thống Donald Trump sang Trung Quốc.

Phái đoàn tháp tùng ông Trump đến Bắc Kinh tuần này bao gồm hơn 10 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ. Theo lịch trình, Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào 14-15/6.

"Ông Jensen tham dự hội nghị thượng đỉnh theo lời mời của Tổng thống Trump nhằm hỗ trợ các mục tiêu của Chính phủ Mỹ", người phát ngôn của hãng chip xác nhận.

Phía Nvidia không giải thích lý do ông Huang gia nhập đoàn muộn tại Alaska. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận.

Trên mạng xã hội, ông Trump xác nhận ông Huang đã có mặt trên chuyên cơ và bác bỏ các thông tin trước đó cho rằng CEO Nvidia không được mời.

Ông nhấn mạnh việc mở cửa thị trường Trung Quốc cho các doanh nghiệp Mỹ sẽ là "yêu cầu đầu tiên" đối với ông Tập.

Trong 4 năm qua, các dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia dùng để huấn luyện AI đã đối mặt với các lệnh hạn chế xuất khẩu nghiêm ngặt từ Mỹ sang Trung Quốc.

Phía Trung Quốc cũng đang nỗ lực tự phát triển chip và các mô hình AI như DeepSeek để giảm sự phụ thuộc vào Nvidia.

Một bài báo trên tạp chí chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu tháng này thừa nhận các công ty nội địa đang phải chậm lại tốc độ phát triển do lệnh hạn chế chip, đồng thời nhấn mạnh sự thống trị của Nvidia trong thị trường GPU.

Cựu Bộ trưởng Thương mại Mỹ Carlos Gutierrez nhận định trên chương trình "Squawk Box Asia" rằng, dù một thỏa thuận về kiểm soát xuất khẩu vẫn còn xa vời, việc ông Huang có mặt trong phái đoàn là tín hiệu tích cực cho cả doanh nghiệp lẫn Tổng thống.

