Tổng thống Donald Trump sẽ có chuyến công du Trung Quốc vào tuần này. Nhìn vào danh sách khách mời, tờ The Guardian nhận định trọng tâm của cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ là các vấn đề công nghệ, dù chủ đề này có thể được xếp sau điểm nóng địa chính trị về cuộc chiến tại Iran.

CEO Tesla Elon Musk (trái) nằm trong đoàn tháp tùng Tổng thống Donald Trump sang Trung Quốc. Ảnh: BLB

Hôm 11/5, danh sách tháp tùng Tổng thống Mỹ được hé lộ, bao gồm CEO Apple sắp mãn nhiệm Tim Cook và CEO Tesla kiêm SpaceX Elon Musk.

Theo một quan chức Nhà Trắng, các gương mặt quyền lực khác góp mặt trong chuyến đi còn có tân Chủ tịch Meta Dina Powell McCormick, CEO hãng chip nhớ Micron Sanjay Mehrotra, CEO gã khổng lồ viễn thông Cisco Chuck Robbins và CEO hãng bán dẫn Qualcomm Cristiano Amon.

Tuy nhiên, CEO Nvidia Jensen Huang - người có mối quan hệ gần gũi với ông Trump nhưng từng chỉ trích lệnh hạn chế bán chip cho Trung Quốc hồi tháng 4 - sẽ không tham gia chuyến đi.

Việc thiếu vắng nhà sản xuất chip quan trọng nhất thế giới khiến khả năng đạt được một thỏa thuận lớn về bán dẫn trở nên xa vời, dù Micron vẫn có thể đưa ra một vài thông báo riêng.

Sự xuất hiện của Tim Cook mang lại một gương mặt ngoại giao thân thiện và quen thuộc cho các cuộc đàm phán cấp cao. Dòng sản phẩm iPhone 17 của Apple đang gặt hái thành công vang dội tại thị trường tỷ dân, đẩy doanh thu hàng quý của hãng lên mức kỷ lục.

Dù đã dịch chuyển một phần dây chuyền sang Ấn Độ và Việt Nam, phần lớn sản phẩm của Apple vẫn được gia công tại Trung Quốc.

Trong thông báo nghỉ hưu của Cook, Apple đặc biệt nhấn mạnh tài năng ngoại giao của ông và xác nhận nhiệm vụ sắp tới của cựu CEO sẽ tập trung vào việc đàm phán với giới lãnh đạo toàn cầu.

Hiện chưa rõ liệu chuyến đi của ông Trump có mang lại làn sóng ký kết hợp đồng công nghệ ồ ạt như chuyến thăm Trung Đông hồi tháng 5/2025 hay không.

Tuy nhiên, đằng sau động thái phô diễn tinh hoa doanh nghiệp Mỹ - thành quả từ chính sách tự do đổi mới, chính quyền Trump dường như đang học hỏi cách tiếp cận quản lý AI nghiêm ngặt của Bắc Kinh.

Luật pháp Trung Quốc buộc các công ty phải nộp mô hình AI cho chính phủ kiểm duyệt dựa trên các tiêu chuẩn về an ninh và độ nhạy cảm chính trị, cấm mọi nội dung bị cho là không phù hợp.

Theo một hướng đi tương tự, Nhà Trắng đang can thiệp sâu hơn vào hoạt động của các phòng thí nghiệm tiên phong. Tổng thống Trump đang cân nhắc một sắc lệnh hành pháp buộc các công ty AI nộp mô hình mới nhất để chính phủ đánh giá.

Tuần trước, Nhà Trắng đã đạt thỏa thuận kiểm duyệt an ninh với Google DeepMind, Microsoft và xAI. Quá trình này sẽ do Trung tâm Đổi mới và Tiêu chuẩn AI (CAISI) thuộc Bộ Thương mại đảm nhận.

(Theo The Guardian)