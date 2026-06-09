Thalassotherapy - liệu pháp chăm sóc sức khỏe từ biển sâu

Trong xu hướng wellness toàn cầu, biển không chỉ là tài nguyên du lịch hay không gian nghỉ dưỡng, mà còn là nguồn năng lượng phục hồi tự nhiên cho cơ thể và tinh thần. Tại nhiều quốc gia ven biển, Thalassotherapy đã trở thành liệu pháp chăm sóc sức khỏe bằng nước biển được ứng dụng trong các trung tâm trị liệu, spa y học và khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Thalassotherapy - liệu pháp chăm sóc sức khỏe bằng nước biển. (Nguồn ảnh: Freepik)

Thalassotherapy có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, trong đó “thalassa” có nghĩa là biển và “therapy” là trị liệu. Đây là phương pháp sử dụng các yếu tố tự nhiên của môi trường biển như nước biển tinh khiết, khoáng chất, bùn biển, tảo biển, hơi nước giàu khoáng và khí hậu biển để hỗ trợ thư giãn, phục hồi và cân bằng cơ thể.

Khác với tắm biển thông thường, liệu pháp Thalassotherapy được tổ chức trong môi trường kiểm soát, với nhiệt độ nước, áp lực nước, thời gian ngâm tắm và các liệu trình thủy lực được thiết kế có mục tiêu nhờ sự hỗ trợ của các hệ thống công nghệ vận hành hiện đại. Nước biển sau khi được xử lý theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt sẽ được đưa vào các bể ngâm, hồ thủy trị liệu, bể sục, vòi massage áp lực hoặc phòng thư giãn chuyên biệt.

Khi kết hợp với nhiệt độ ấm nhân tạo phù hợp và chuyển động của dòng nước, các khoáng chất tự nhiên như magie, canxi, kali, natri cùng nhiều nguyên tố vi lượng có thể hỗ trợ cơ thể thả lỏng, giảm cảm giác căng cứng cơ, làm dịu hệ thần kinh, hỗ trợ tuần hoàn bề mặt và tạo trạng thái thư giãn sâu.

Việc Onsen Fuji đưa liệu pháp Thalassotherapy vào quần thể công viên khoáng nóng 1,7ha tại ven biển Hà Tĩnh có ý nghĩa đặc biệt. Hà Tĩnh sở hữu lợi thế biển rõ nét, nhưng các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe chuyên biệt vẫn còn tương đối mới. Thay vì chỉ khai thác biển như không gian tắm, nghỉ dưỡng hay ngắm cảnh, mô hình này khai thác giá trị của biển ở chiều sâu hơn: biến nước biển được xử lý công nghệ cao, khoáng chất và môi trường biển thành nền tảng cho trải nghiệm phục hồi.

Chuẩn wellness mới trong quần thể trị liệu nước chuyên sâu 1,7ha

Theo Onsen Fuji, trong quần thể trị liệu này, liệu pháp Thalassotherapy không đứng riêng lẻ, mà bổ trợ cho hệ thống onsen khoáng nóng, bể ngâm, khu trị liệu nước, không gian thư giãn và các tiện ích vui chơi nước. Nếu onsen mang tinh thần tắm khoáng Nhật Bản, tập trung vào sự tĩnh tại từ nguồn khoáng nóng mạch ngầm tự nhiên, thì Thalassotherapy mở rộng trải nghiệm sang chiều sâu biển cả, khai thác tối đa giá trị của thủy trị liệu và khoáng biển được làm ấm.

Sự kết hợp này giúp tổ hợp chuyển từ mô hình vui chơi nước - khoáng nóng thông thường sang một quần thể trị liệu nước (Hydrotherapy & Thalassotherapy) chuyên sâu. Nhờ đó, phổ trải nghiệm được mở rộng tối đa. Người lớn có thể tìm đến các bể ngâm trị liệu biển, khu massage nước, không gian nghỉ ngơi và các liệu trình phục hồi nhẹ nhàng. Gia đình có thể cùng trải nghiệm khu nước, cảnh quan thư giãn và hoạt động phù hợp với nhiều thế hệ. Nhóm khách wellness có thêm lý do lựa chọn điểm đến ven biển không chỉ để nghỉ dưỡng, mà còn để tái tạo năng lượng.

Thalassotherapy kết hợp với onsen, không gian thư giãn và tiện ích vui chơi dưới nước tại công viên Ohayo Onsen & Spa Hà Tĩnh. (Nguồn ảnh: Freepik)

Đặc biệt, sự xuất hiện của Thalassotherapy giúp công viên khoáng nóng ven biển giải quyết tính mùa vụ thường thấy của du lịch biển miền Trung. Vào mùa hè, không gian nước, khoáng biển và vui chơi ngoài trời tạo nên sức hút tự nhiên. Vào mùa lạnh hoặc mùa thấp điểm, trải nghiệm ngâm nước biển ấm, thủy trị liệu và thư giãn trong không gian kín lại trở thành sản phẩm chủ lực, góp phần duy trì dòng khách quanh năm cho điểm đến ven biển Hà Tĩnh.

Đứng sau mô hình đột phá này là Onsen Fuji, nhà phát triển tiên phong trong lĩnh vực bất động sản trị liệu trên nền tảng khoáng nóng tại Việt Nam. Thành công của công viên khoáng nóng Thanh Thủy đã cho thấy năng lực của doanh nghiệp trong việc thiết lập, vận hành và thương mại hóa mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng. Việc đưa Thalassotherapy vào quần thể trị liệu nước ven biển Hà Tĩnh được kỳ vọng mở ra chuẩn mới cho du lịch chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

(Nguồn: Onsen Fuji)