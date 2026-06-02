Theo Kế hoạch số 257 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh ký ban hành, thành phố quyết tâm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, đưa dự án về đích đúng tiến độ.
Sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị, ban hành thông báo thu hồi đất và đang triển khai kiểm đếm, TPHCM đã vạch rõ lộ trình với các mốc thời gian cụ thể:
Trước ngày 20/6: Hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất và ban hành quy định về biện pháp, mức hỗ trợ khác.
Trước ngày 5/7: Lập xong dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
Trong tháng 7 và tháng 8: Tiến hành niêm yết công khai, lấy ý kiến người dân, thẩm định và phê duyệt phương án.
Trước ngày 30/9: Hoàn thành công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Trước ngày 31/10: Bàn giao toàn bộ quỹ đất sạch cho chủ đầu tư.
Để đạt tiến độ đề ra, UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, đôn đốc và họp giao ban định kỳ hằng tháng. Nhà đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí bồi thường.
Đặc biệt, UBND phường Bình Quới phải lập kế hoạch chi tiết, phối hợp xác nhận nguồn gốc đất, tiếp nhận giải quyết khiếu nại và vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.
Thành phố nhấn mạnh, thủ trưởng các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND TPHCM về tiến độ và chất lượng công việc, tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án.
Cách trung tâm TPHCM khoảng 6km, bán đảo Bình Quới - Thanh Đa được bao quanh bởi sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa. Đây là quỹ đất trống quy mô lớn hiếm hoi còn lại sát trung tâm, được đánh giá có lợi thế để phát triển đô thị sinh thái.
Dù được phê duyệt từ năm 1992 nhưng suốt hơn 30 năm qua, dự án rơi vào tình trạng "treo" do vướng giải phóng mặt bằng và nhiều lần thay đổi nhà đầu tư.
Đầu năm 2026, UBND TPHCM đã có bước tiến quan trọng khi chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn Liên danh Sun Group (gồm Tập đoàn Mặt Trời, Công ty Mặt Trời Hạ Long và Công ty Thành phố Mặt Trời) làm nhà đầu tư chiến lược.
Siêu dự án có tổng vốn lên đến 98.710 tỷ đồng, triển khai đồng bộ trong vòng 10 năm với thời hạn hoạt động 50 năm.
Theo quy hoạch, dự án có quy mô diện tích khoảng 423ha, phục vụ dân số 54.000 người. Trong đó, trên 400ha dùng để đầu tư xây dựng và hơn 17ha dành riêng chỉnh trang cảnh quan đô thị hiện hữu.
Dự kiến khi hoàn thành, siêu dự án sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 25.526 căn nhà ở đa dạng (chung cư, liền kề, biệt thự, nhà ở xã hội, tái định cư), đồng thời thay đổi diện mạo khu vực thành khu đô thị hiện đại sở hữu đầy đủ tiện ích đẳng cấp từ thương mại, y tế, giáo dục đến bến du thuyền.
- Dự án đầu tư cụm 8 chung cư lô số Cư xá Thanh Đa khi hoàn thành sẽ là khu nhà ở hiện đại với các chung cư cao từ 38 - 45 tầng, trong khi đó hàng ngàn hộ dân sẽ bị giải toả, di dời.