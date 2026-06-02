Theo Kế hoạch số 257 do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh ký ban hành, thành phố quyết tâm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị, ban hành thông báo thu hồi đất và đang triển khai kiểm đếm, TPHCM đã vạch rõ lộ trình với các mốc thời gian cụ thể:

Trước ngày 20/6: Hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất và ban hành quy định về biện pháp, mức hỗ trợ khác.

Trước ngày 5/7: Lập xong dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong tháng 7 và tháng 8: Tiến hành niêm yết công khai, lấy ý kiến người dân, thẩm định và phê duyệt phương án.

Trước ngày 30/9: Hoàn thành công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trước ngày 31/10: Bàn giao toàn bộ quỹ đất sạch cho chủ đầu tư.

Toàn cảnh bán đảo Bình Quới - Thanh Đa được xem là ốc đảo giữa lòng TPHCM, chỉ cách trung tâm 6km. Ảnh: TK

Để đạt tiến độ đề ra, UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, đôn đốc và họp giao ban định kỳ hằng tháng. Nhà đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí bồi thường.

Đặc biệt, UBND phường Bình Quới phải lập kế hoạch chi tiết, phối hợp xác nhận nguồn gốc đất, tiếp nhận giải quyết khiếu nại và vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Thành phố nhấn mạnh, thủ trưởng các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND TPHCM về tiến độ và chất lượng công việc, tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án.