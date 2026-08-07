Trong danh sách “Top 10 Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam 2026”, Công ty Cổ phần bảo hiểm OPES là đơn vị “trẻ tuổi” nhất khi mới thành lập từ năm 2018, bên cạnh những tên tuổi với bề dày hoạt động hàng chục năm.

Sự hiện diện của OPES trong bảng xếp hạng không chỉ cho thấy tốc độ phát triển vượt trội mà còn khẳng định năng lực cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của doanh nghiệp trên thị trường.

Đại diện Bảo hiểm OPES tại Lễ công bố Top 10 Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam 2026.

Bảng xếp hạng “Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam” được xây dựng dựa trên ba tiêu chí chính, gồm: năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về doanh nghiệp trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện cập nhật đến tháng 05/2026.

Trên phương diện tài chính, OPES tiếp tục củng cố năng lực vốn khi mới đây được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 1.900 tỷ đồng lên 2.451 tỷ đồng. So với giữa năm 2022, thời điểm trở thành thành viên của hệ sinh thái VPBank, quy mô vốn của doanh nghiệp đã tăng hơn 4 lần, tạo dư địa để OPES mở rộng hoạt động và hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh dài hạn.

Song hành cùng tiềm lực tài chính, OPES liên tục duy trì kết quả kinh doanh tích cực qua từng năm. Năm 2025, lợi nhuận của doanh nghiệp đạt 638 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2024. Trong nửa đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế tiếp tục đạt 613 tỷ đồng, cao gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động kinh doanh bảo hiểm khi tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc trong nửa đầu năm 2026 đạt 2.654 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức tăng bình quân của toàn ngành. Qua đó, thị phần của OPES tăng lên 5,3%, giúp doanh nghiệp giữ vị trí top 7 thị phần ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ của OPES được thúc đẩy bởi chiến lược chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xuyên suốt chuỗi giá trị bảo hiểm. Một trong những dấu ấn nổi bật là Dự án Tự động hóa vận hành với hai cổng bồi thường Fast track và Eclaim, cho phép khách hàng gửi yêu cầu bồi thường hoàn toàn trực tuyến , không cần bản cứng hay giấy tờ phức tạp. Đặc biệt, với Fast track trên ứng dụng OPES, việc AI hỗ trợ tự động tiếp nhận và xử lý hồ sơ, phân tích hình ảnh tổn thất, đối chiếu dữ liệu và đánh giá điều kiện bồi thường, đã rút ngắn thời gian xử lý xuống còn khoảng 30 phút đối với các hồ sơ đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Giải pháp sáng tạo này đã được vinh danh tại Insurance Asia Awards đầu tháng 7, ở hạng mục “Sáng kiến giải quyết quyền lợi bảo hiểm của năm”, đồng thời đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp OPES góp mặt tại giải thưởng.

Bên cạnh Fast track, Eclaim mở rộng khả năng bồi thường trực tuyến cho các sản phẩm bảo hiểm tai nạn, sức khỏe, nhà và tài sản, bảo hiểm chuyến đi cùng nhiều dòng sản phẩm khác. Khách hàng có thể gửi yêu cầu, tải hồ sơ và theo dõi tiến độ xử lý mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống có khả năng tự động tiếp nhận, bóc tách và phân tích hồ sơ trong khoảng 15 giây, rút ngắn thời gian xử lý đáng kể và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn.

OPES được ghi nhận là doanh nghiệp bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh bậc nhất toàn ngành.

Bên cạnh đó, OPES đẩy mạnh ứng dụng hệ sinh thái AI trong cả hoạt động kinh doanh và quản trị nội bộ. Các giải pháp được triển khai tại nhiều khâu như hỗ trợ tra cứu, định giá và giám định tổn thất xe, nhận diện hình ảnh, hỗ trợ khách hàng và đánh giá rủi ro. Qua đó, doanh nghiệp không ngừng nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường khả năng khai thác dữ liệu và gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Song song với việc củng cố năng lực tài chính và nâng cao hiệu quả vận hành, uy tín thương hiệu của OPES cũng không ngừng được khẳng định thông qua sự ghi nhận từ các tổ chức uy tín và niềm tin ngày càng lớn của khách hàng. Trong nửa đầu năm 2026, bên cạnh việc tiếp tục góp mặt trong Top 10 Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam, OPES còn được vinh danh tại nhiều giải thưởng và bảng xếp hạng trong nước và khu vực như Insurance Asia Awards, ASEAN Awards, FAST 500 và Top 10 Fintech phổ biến nhất trên mạng xã hội.

Những thành tích này không chỉ góp phần củng cố vị thế và độ nhận diện rõ nét của OPES trên thị trường, mà còn là sự ghi nhận đối với nỗ lực đổi mới trong kinh doanh của doanh nghiệp nhằm nâng cao trải nghiệm và các giá trị mang lại cho khách hàng.

(Nguồn: Công ty Cổ phần bảo hiểm OPES)