Ca sĩ Orange kết hợp "bạn trai tin đồn" kém tuổi - producer Wokeup trong sản phẩm mới. Ca sĩ Trúc Nhân đang dồn sức cho chuỗi sản phẩm tâm huyết nhất năm 2026.

Orange kết hợp "bạn trai" kém tuổi

Ca sĩ Orange, 52Hz và VSTRA vừa kết hợp trong bài Người xấu thuộc thể loại R&B, kể câu chuyện về tình yêu khác biệt, những định kiến từ bên ngoài và lựa chọn được sống thật với cảm xúc.

Trong sản phẩm, Wokeup phụ trách 3 vai trò quan trọng: nhà sản xuất âm nhạc, người phối khí/hòa âm và nhà sản xuất phần vocal/hướng dẫn thu âm vocal. Sự góp mặt của chàng trai sinh năm 2001 gây chú ý khi anh và ca sĩ Orange có nhiều tin đồn tình cảm, từng nhiều lần bị bắt gặp cùng đàn chị gặp gỡ riêng tư.

Ca sĩ Orange (trái) và producer của sản phẩm - Wokeup. Ảnh: NVCC, IGNV

Bài hát chọn R&B làm chất liệu chủ đạo kết hợp cùng âm thanh điện tử hiện đại. Ba giọng ca đặt để có chủ đích, tạo nên những màu sắc khác biệt, có sự chuyển đổi giữa nét mềm mại, tự sự và cá tính riêng của từng ca sĩ.

MV Người xấu mang đậm tinh thần surreal - vừa ngọt ngào, vừa siêu thực. Nam chính (người mẫu Lê Minh Trường) xuất hiện dưới tạo hình kỳ dị, tượng trưng cho định kiến xã hội về "người xấu" đối lập với vẻ quyến rũ của cô gái tóc cam do Orange thể hiện. Qua hình ảnh tương phản, MV đặt vấn đề: Việc một người bị cả thế giới dán nhãn “xấu” có làm thay đổi góc nhìn của người còn lại?

Thay cho câu trả lời, trong MV, cô gái được bạn trai "người xấu" che chở, trân trọng và yêu thương, nhờ vậy mà dần rũ bỏ những mảng tối trong lòng mình.

Người xấu và bài hát trước đó - Cứ thế là hai mảnh ghép trong album thứ 2 - Đã đời mà Orange sẽ giới thiệu trong thời gian tới.

Trích đoạn MV "Người xấu"

Trúc Nhân làm điều tâm huyết nhất năm

Ca sĩ Trúc Nhân chính thức giới thiệu Tân Mùi - dự án tâm huyết nhất năm, mở ra chương mới trong sự nghiệp sau 14 năm hoạt động nghệ thuật. Cụ thể, anh sẽ giới thiệu album đầu tay Tân Mùi và showcase cùng tên vào ngày 31/10 tới tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, TPHCM.

Nam ca sĩ giải thích tên "Tân Mùi" là cách chơi chữ giữa "Mùi" (năm sinh của Trúc Nhân) và "mùi hương". Dù ở nghĩa nào, anh đều ẩn ý về hình ảnh, hương sắc mới sau hơn 1 thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Trong bộ ảnh quảng bá, Trúc Nhân gây chú ý với tạo hình chú hề với trang phục lộng lẫy, tay cầm hoa hồng, mang vẻ trầm buồn, cô độc. Hình ảnh gợi mở về những phiên bản khác nhau của Trúc Nhân - điều khán giả sẽ khám phá qua âm nhạc và sân khấu trong dự án này.

Trúc Nhân ấn tượng với tạo hình chú hề. Ảnh: NVCC

Về showcase cùng tên, Trúc Nhân dự kiến quy mô khoảng 2.000 khán giả. Anh đòi hỏi chương trình phải là tổng thể nghệ thuật nhất quán giữa âm nhạc, hình ảnh và thông điệp xuyên suốt thay vì đêm nhạc thông thường - điều anh chưa từng làm trong hoạt động cá nhân.

Sau 14 năm hát, Trúc Nhân thực hiện dự án Tân Mùi để khẳng định nét đặc trưng trong cách làm nghề: không dễ hài lòng với những gì đã quen thuộc, luôn tìm kiếm hình thức mới để thể hiện những ý tưởng. Qua đó, anh muốn khán giả thấy cách mình xây dựng thế giới nghệ thuật riêng - nơi luôn luôn chuyển động, bất ngờ và không ngừng tìm kiếm “mùi” mới.