Nâng tầm chuyên môn và quy mô đào tạo

Tại buổi lễ ký kết, bà Hà Thanh - Nhà sáng lập, Giám đốc E-HOME cho biết: “E-HOME rất hào hứng cùng ORO TESOL đem đến một quy trình học tập khép kín: từ lý thuyết bài bản, thực hành chuyên sâu, đa dạng đến cơ hội nghề nghiệp đầu ra cho học viên”.

Cụ thể, ORO TESOL giảng dạy các kiến thức, kỹ năng một cách chuyên nghiệp cho học viên, tạo cơ hội thực hành cho học viên tại hai cơ sở giảng dạy là ORO English và E-HOME; từ đó mở ra cơ hội nghề nghiệp cho các học viên tại chính ORO English và E-HOME cũng như các đối tác mà ORO, E-HOME đang hợp tác cùng.

“Với kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế và am hiểu đặc thù tuyển dụng của các đơn vị giáo dục, E-HOME và đội ngũ cố vấn tự tin sẽ đem đến những giá trị “khép kín từ đầu vào đến đầu ra” cho học viên có đam mê giảng dạy tiếng Anh trên toàn quốc”, bà Thanh nói.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc ORO TESOL sáp nhập vào hệ thống E-HOME không chỉ mang ý nghĩa mở rộng về mặt tổ chức, mà còn là sự giao thoa về tầm nhìn, giá trị cốt lõi và năng lực chuyên môn. Trong đó, E-HOME tiếp tục phát huy thế mạnh về các chương trình tiếng Anh học thuật đã được khẳng định qua hàng ngàn học viên từ độ tuổi thiếu nhi đến thanh thiếu niên. Đồng thời, ORO TESOL - với kinh nghiệm tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên trong và ngoài nước, sẽ gia tăng chiều sâu về năng lực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực giáo dục.

Đại diện E-HOME và ORO TESOL tham dự lễ ký kết

Từ nay, thương hiệu ORO TESOL trở thành một thành viên của E-HOME, là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của E-HOME. Việc sáp nhập này không chỉ mở rộng quy mô hoạt động, mà còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục từ đào tạo học sinh đến bồi dưỡng giáo viên, từ phát triển kỹ năng ngôn ngữ đến nâng cao năng lực sư phạm.

Bà Nguyễn Thị Hà Thanh và ông Phan Kim Lĩnh - đại diện lãnh đạo hai bên - thực hiện nghi thức ký kết sáp nhập

Workshop truyền cảm hứng

Ngay sau lễ sáp nhập, E-HOME sẽ triển khai chuỗi hoạt động chuyên môn đầu tiên - khởi đầu bằng Workshop dành cho giáo viên tiếng Anh, với mục tiêu cụ thể hóa cam kết “đào tạo khép kín từ lý thuyết đến thực hành - từ học viên đến nhà giáo”.

Với chủ đề “Beyond the Textbook: A Project-Based Approach to Teaching Critical Thinking in the ESL Classroom”, workshop sẽ do cô Nguyễn Thị Hà Thanh - Nhà sáng lập, Giám đốc Học thuật E-HOME trực tiếp dẫn dắt.

Với phương pháp dạy học dự án (Project-Based Learning) làm trọng tâm, workshop đã mở ra nhiều hướng tiếp cận giúp giáo viên biến những giờ học tiếng Anh trở thành không gian phát triển tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề và năng lực giao tiếp thực tế cho học sinh.

Từ việc khám phá mô hình "Phễu câu hỏi" (Questioning Funnel) đến trải nghiệm thiết kế mini-projects, giáo viên tham dự đã cùng nhau phân tích, thực hành và thảo luận sôi nổi. Họ không chỉ học cách “biến hóa” nội dung sách giáo khoa, mà còn được hướng dẫn cách tạo ra tình huống nhập vai, giúp học sinh học cách đánh giá, phản biện và đưa ra giải pháp một cách tự nhiên bằng tiếng Anh.

Khác với những buổi đào tạo mang tính lý thuyết, workshop tại E-HOME tập trung vào trải nghiệm thực hành và chia sẻ triết lý giáo dục cốt lõi: Dạy tiếng Anh không chỉ là dạy ngữ pháp hay từ vựng, mà là dạy cách tư duy thông qua ngôn ngữ.

Thầy cô đã cùng nhau trải nghiệm mô hình ASK (Attitude - Skills - Knowledge) - một trong những nguyên lý giáo dục nền tảng tại E-HOME, với mục tiêu cuối cùng của một tiết học không chỉ là hoàn thành bài, mà là giúp học sinh trở thành những người học chủ động, sáng tạo và độc lập.

Thông qua workshop này, giáo viên không chỉ được cập nhật những phương pháp giảng dạy hiện đại, mà còn có cơ hội thực hành thiết kế bài học theo hướng phát triển tư duy phản biện, ứng dụng học qua dự án và “kích hoạt” vai trò chủ động của học sinh trong lớp học.

Đây là minh chứng rõ nét cho định hướng mà Học viện E-HOME cam kết sau sáp nhập: không ngừng lan toả năng lực, tri thức và cảm hứng nghề nghiệp đến đội ngũ giáo viên - những người đang và sẽ đóng vai trò trung tâm trong công cuộc đổi mới giáo dục.

Ngọc Minh