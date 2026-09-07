Dấu ấn từ một tập thể gắn kết

Công ty TNHH OrthoLite Việt Nam vừa được vinh danh tại giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” do HR Asia tổ chức. Đây là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp nhận danh hiệu này, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong việc xây dựng văn hóa tích cực, nâng cao trải nghiệm nhân viên và tạo dựng môi trường làm việc gắn kết.

Giải thưởng đánh giá các doanh nghiệp dựa trên nhiều tiêu chí liên quan đến thực hành nhân sự, mức độ gắn kết của người lao động và văn hóa nơi làm việc. Việc tiếp tục được vinh danh vì vậy không chỉ là niềm tự hào của OrthoLite Việt Nam, mà còn là sự ghi nhận dành cho tập thể nhân viên đã cùng nhau vun đắp môi trường làm việc trong nhiều năm qua.

Con người, lãnh đạo và văn hóa - nền tảng của sự phát triển

Tại Việt Nam, bên cạnh việc duy trì tiêu chuẩn sản xuất toàn cầu, OrthoLite tập trung phát triển môi trường làm việc dựa trên ba yếu tố: Con người - Lãnh đạo - Văn hóa. Ba yếu tố này gắn kết chặt chẽ, tạo nền tảng để nhân viên phát triển, đội ngũ lãnh đạo đồng hành và toàn tổ chức cùng hướng đến những mục tiêu chung.

Công ty chú trọng xây dựng đội ngũ có năng lực, tạo điều kiện để nhân viên nâng cao kỹ năng, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với tổ chức. Bên cạnh đó, vai trò của người lãnh đạo cũng được đề cao trong việc phát triển đội ngũ. Lãnh đạo không chỉ quản lý công việc mà còn đóng vai trò là người hướng dẫn, huấn luyện và đồng hành, giúp nhân viên phát huy năng lực và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Văn hóa làm việc tại OrthoLite được hình thành từ những hành vi nhất quán trong các hoạt động hằng ngày. Công ty đề cao tinh thần trách nhiệm, sự hợp tác và gắn kết, bên cạnh đó duy trì các kênh thông tin nội bộ để nhân viên có thể chia sẻ quan điểm và tham gia vào quá trình cải thiện môi trường làm việc.

Hội nghị Mục tiêu và Chiến lược được tổ chức hằng năm nhằm chia sẻ định hướng, thống nhất mục tiêu và cam kết hành động cho một năm làm việc thành công

Xây dựng môi trường làm việc cân bằng & linh hoạt

Theo OrthoLite Việt Nam, một môi trường làm việc tốt không chỉ được đo bằng kết quả kinh doanh mà còn nằm ở cách doanh nghiệp quan tâm đến đời sống người lao động.

Từ đó, OrthoLite Việt Nam hướng đến các chính sách làm việc linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng nhóm công việc, giúp nhân viên chủ động hơn trong việc cân bằng giữa trách nhiệm nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân.

Công ty đồng thời triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần như bữa ăn đặc biệt, hoạt động chúc mừng sinh nhật, gắn kết nội bộ và ghi nhận nhân viên. Những hoạt động này tạo cơ hội để mọi người thư giãn, chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn ngoài công việc thường ngày, đồng thời góp phần tạo không khí tích cực, củng cố cảm giác thuộc về và nuôi dưỡng động lực làm việc.

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Lan tỏa sự quan tâm đến cộng đồng

Tại OrthoLite Việt Nam, trách nhiệm xã hội không chỉ là một hoạt động ngắn hạn mà là giá trị được duy trì trong nhiều năm. Các hoạt động này được triển khai định kỳ hằng năm tại nhiều địa điểm như Hội Người Mù (Cần Thơ), Trung tâm Từ Tâm Nhân Ái (Hồ Chí Minh) và Trường Tiểu học Lộc Tấn (Đồng Nai). Thông qua các hoạt động trao tặng nhu yếu phẩm, phong bao lì xì, dụng cụ học tập, thăm hỏi và động viên tinh thần.

Mỗi hành trình thiện nguyện là một dịp để OrthoLite sẻ chia yêu thương, tiếp thêm hy vọng và cùng cộng đồng viết nên những câu chuyện đẹp bằng sự tử tế. Bởi mỗi sự sẻ chia dù nhỏ bé hôm nay đều có thể thắp sáng một tương lai tốt đẹp hơn. Đây cũng trở thành cầu nối gắn kết nhân viên, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và lan tỏa giá trị nhân văn cho công đồng.

Trao tặng 100 suất học bổng và 200 phần quà cho các em nhỏ tại Trường Tiểu học Lộc Tấn B

Từ nơi làm việc tốt đến giá trị bền vững

Tại OrthoLite Việt Nam, xây dựng nơi làm việc tốt luôn song hành với trách nhiệm đối với con người, cộng đồng và môi trường. Công ty hướng đến các giải pháp sản xuất giảm tác động môi trường.

Cam kết này được thể hiện qua hệ thống quản lý đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001. OrthoLite Việt Nam đồng thời đạt chứng nhận Global Recycled Standard (GRS) và Recycled Claim Standard (RCS).

Hiệu quả môi trường của nhà máy được theo dõi và xác minh qua Higg Facility Environmental Module (Higg FEM), với kết quả tích cực trong các lĩnh vực như quản lý môi trường, năng lượng, nước, nước thải, chất thải, khí thải và hóa chất. Công ty cũng thực hiện báo cáo định kỳ trên nền tảng ZDHC, tham gia chương trình Supplier to Zero và bảo đảm hóa chất sử dụng đáp ứng tiêu chuẩn CHEM-IQ.

Ngoài ra, tinh thần phát triển bền vững còn được lan tỏa đến nhân viên thông qua Ngày Sức khỏe và Môi trường, hoạt động trồng cây, tái chế vật liệu, các cuộc thi sáng tạo xanh và chương trình chạy bộ vì môi trường. Qua đó, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của một bộ phận mà trở thành hành động chung của toàn thể nhân viên.

Hưởng ứng ngày Trái Đất thông qua chương trình Chạy bộ vì Môi trường

Danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026” không phải là đích đến, mà là động lực để OrthoLite Việt Nam tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm nhân viên, nâng cao trách nhiệm môi trường và kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.

(Nguồn: OrthoLite Việt Nam)