Giá rau xanh ở chợ giảm mạnh

Nhiều tiểu thương cho biết giá rau xanh đang giảm mạnh so với giữa tháng 11. Dù vậy, mặt bằng giá chưa thể trở lại như trước mưa bão.

Ghi nhận của PV tại chợ Đại Từ (Hà Nội) cho thấy, giá hầu hết các loại rau xanh đều giảm từ 20-30% so với thời điểm giữa tháng 11 vừa qua. Nguyên nhân là bởi nguồn cung rau xanh đang tăng dần.

Theo đó, su hào giá giảm còn 15.000-17.000 đồng/củ, súp lơ trắng giá 25.000 đồng/cây, bắp cải 17.000 đồng/kg, cải mơ, cải cúc và rau dền đồng giá 15.000 đồng/mớ, cải mèo 30.000 đồng/kg, củ cải 40.000 đồng/kg, ngọn đậu Hà Lan 95.000 đồng/kg, cà chua 65.000-70.000 đồng/kg...

Ớt tươi ở TPHCM vẫn neo giá 160.000 đồng/kg

Giá rau xanh ở TPHCM giảm khoảng 20% sau đợt tăng nóng nhưng ớt tươi lại leo lên 160.000 đồng/kg, đảo chiều thị trường và khiến cả người mua lẫn người bán bất ngờ.

Ghi nhận của PV VTC News vào tối 5/12 tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TPHCM), ớt chỉ thiên loại 1 được các tiểu thương bán sỉ với 125.000 đồng/kg - mức cao nhất từ trước đến nay.

Khi về đến các chợ dân sinh, mức giá càng đội lên. Tại Chợ Tam Bình, Tam Phú, Hiệp Bình Chánh, Vĩnh Phú... ớt chỉ thiên bán lẻ có giá lên đến 160.000 đồng/kg.

Các hàng ăn cũng bắt đầu tính toán lại khẩu phần gia vị. Một số quán bún, phở, cơm phần… giảm lượng ớt trong chén hoặc không để sẵn như trước.

Máy giặt, tủ lạnh, tivi đồng loạt giảm sốc: Chỉ 2-5 triệu là mua được hàng mới

Các chuỗi điện máy đồng loạt tung khuyến mại cuối năm, giảm sâu loạt sản phẩm thiết yếu như máy giặt, tủ lạnh, tivi và điều hòa. Nhiều mẫu chỉ còn 2-5 triệu đồng, tạo cơ hội để các gia đình nâng cấp thiết bị gia dụng trước Tết.

Điện máy khuyến mãi cuối năm. Ảnh: D.A

Bên cạnh việc hạ giá trực tiếp, nhiều đơn vị còn áp dụng thêm trả góp 0%, tặng quà hoặc giảm thêm cho khách mua theo combo, tạo nên mặt bằng giá hấp dẫn và cơ hội tiết kiệm đáng kể cho người tiêu dùng. Nhiều gia đình tranh thủ nâng cấp thiết bị điện tử, gia dụng trước Tết, tạo nên sức hút lớn cho thị trường.

Nhận định về thị trường điện máy cuối năm, thạc sĩ Đặng Khánh Toàn cho rằng, mức giảm sâu cho thấy các nhà bán lẻ đang chịu nhiều áp lực tồn kho. Trong bối cảnh sức mua không tăng trưởng như kỳ vọng, thị trường điện máy được đánh giá là đang bước vào giai đoạn bão hòa, cạnh tranh chủ yếu bằng giá và các chương trình khuyến mại.

Dự báo thị trường điện máy sẽ tiếp tục chịu sức ép cạnh tranh trong thời gian tới, đặc biệt ở các nhóm sản phẩm thiết yếu. Giá cả dự kiến vẫn duy trì ở mức hấp dẫn nhờ các chương trình khuyến mại và chính sách trả góp linh hoạt. Các nhà bán lẻ có thể sẽ tiếp tục thu hẹp quy mô cửa hàng, tập trung vào dịch vụ hậu mãi, trải nghiệm khách hàng và kênh bán hàng trực tuyến để giữ thị phần.

Giá thanh long chong đèn tại Lâm Đồng đạt mức cao nhất nhiều năm

Những ngày đầu tháng 12, theo Người Lao Động, giá thanh long ruột trắng chong đèn nghịch vụ tại Lâm Đồng được thương lái thu mua ngay tại vườn với mức 15.000-23.000 đồng/kg. Thanh long đỏ hiện được thu mua tại vườn với mức giá kỷ lục, từ 35.000-40.000 đồng/kg.

Theo thương lái, đây là mức giá cao nhất của cùng thời điểm tháng 12 trong vài năm gần đây, ghi nhận từ các vùng trồng trọng điểm.

Một thương lái tại xã Hàm Kiệm nhận định hiện nguồn cung hạn chế là yếu tố chính giữ giá ở mức tốt.

Buộc tiêu hủy 1,23 triệu con lợn, Tết Nguyên đán giá thịt lợn có thể tăng mạnh

Chỉ trong 11 tháng, nước ta đã phải tiêu hủy hơn 1,23 triệu con lợn do dịch tả lợn châu Phi, chưa kể thiệt hại do mưa lũ.

Sáng 5/12, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thế Chinh, đại diện Ban Quản lý Chợ đầu mối gia súc, gia cầm Hà Nam cho biết giá lợn hơi đang có xu hướng tăng mạnh. Hiện giá lợn hơi ở chợ đầu mối này từ 59.000-60.000 đồng/kg, thậm chí hai ngày trước giá còn vọt lên 62.000-63.000 đồng/kg. Mức giá này tăng từ 7.000-10.000 đồng/kg so với thời điểm cuối tháng 10 vừa qua.

Giá lợn hơi thời gian tới có thể tiếp tục tăng mạnh do nguồn cung thiếu hụt. Thực tế, vào dịp cận kề Tết Nguyên đán năm ngoái, số lượng lợn hơi đổ về chợ lên tới 2.000 con mỗi ngày. Với 1.000 con như hiện nay thì chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 800.000 tấn thịt và sản phẩm từ thịt. Trong đó, nhập khẩu thịt lợn tăng gần gấp đôi là một trong những nguyên nhân khiến giá lợn hơi lao dốc.