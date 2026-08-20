Khi những địa danh biểu tượng Việt Nam hội tụ tại tọa độ Bến Thành

Tại khu vực "tứ giác Bến Thành" - với 4 mặt tiền gồm đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính (thuộc quận 1 cũ), dải hoarding với chiều dài hơn 60m bao quanh dự án One Central Saigon khoác lên diện mạo mới, lấy cảm hứng từ những địa danh biểu tượng trên khắp Việt Nam. Đây là hoạt động mở đầu cho hành trình “Our Beloved Ho Chi Minh City” nhân dấu mốc 50 năm Thành phố mang tên Bác, không chỉ là lời tri ân dành cho một đô thị năng động và giàu bản sắc, mà còn gợi mở tầm nhìn về một điểm đến biểu tượng mới, được tiếp nối từ chiều sâu của tọa độ di sản.

Các công trình biểu tượng tại Việt Nam được tôn vinh tại tọa độ “tứ giác” Bến Thành, tạo nên điểm nhấn giàu bản sắc giữa trung tâm TP.HCM

Trên nền màu kem chủ đạo, các đường nét kiến trúc đặc trưng mở ra hành trình du ngoạn xuyên Việt: Từ vẻ thanh nhã của Khuê Văn Các, nét đẹp di sản của cố đô Huế, nét trầm mặc của Chùa Cầu, nhịp vươn mình của cầu Rồng đến những biểu tượng đã định hình bản sắc TP.HCM như bến Nhà Rồng, nhà thờ Đức Bà và chợ Bến Thành.

Điểm tinh tế của tác phẩm nằm ở cách sắp đặt các biểu tượng. Không phân chia theo địa giới Bắc - Trung - Nam, từng công trình, thắng cảnh hiện diện như lát cắt văn hóa và tiếp nối trên một dải non sông. Sự đan xen ấy đưa người xem đi qua nhiều miền ký ức, lớp văn hóa để cảm nhận một Việt Nam đa dạng trong bản sắc, thống nhất trong tinh thần và cùng hướng về phía trước.

Mỗi địa danh gợi mở một ký ức riêng, để những dấu ấn vùng miền gặp nhau trong câu chuyện chung về Việt Nam

Diện mạo mới của dải hoarding cũng mở ra một trải nghiệm tương tác gần gũi hơn với không gian đô thị. Giữa những tuyến đường đông đúc, nhiều người dân dừng lại quan sát, tìm kiếm một địa danh thân thuộc hoặc ghi lại khoảnh khắc bên những hình ảnh gợi nhắc về quê hương. Với du khách, đây cũng là một cách khám phá bản sắc Việt Nam ngay giữa trung tâm thành phố.

Xuyên suốt chiều dài dải hoarding là 2 thông điệp: “Giao điểm tinh hoa thế giới, cùng bản sắc Việt Nam” và “Giá trị trăm năm mở ra trăm năm giá trị”. Thông điệp thứ nhất thể hiện khát vọng vươn mình của Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Những chuẩn mực và tinh hoa quốc tế được đón nhận, đồng thời giao hòa với chiều sâu văn hóa bản địa, từ đó kiến tạo giá trị mang bản sắc Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Trong khi đó, thông điệp thứ hai tôn vinh sự kế thừa và phát triển. "Giá trị trăm năm" được bồi đắp từ những lớp lịch sử, văn hóa, giao thương và đời sống đô thị qua nhiều thế hệ. Trong đó chợ Bến Thành, hiện diện ngay tại tâm điểm khu vực, là biểu tượng tiêu biểu. “Trăm năm giá trị” là tầm nhìn mà One Central Saigon hướng tới: Tiếp nối nền tảng đã được thời gian định hình, đồng thời mở ra trải nghiệm, kết nối và giá trị mới cho tương lai.

Hành trình tôn vinh nửa thế kỷ mang tên Bác tại One Central Saigon

Diện mạo mới của dải hoarding cũng là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động “Our Beloved Ho Chi Minh City” - thuộc hành trình “Giá trị trăm năm mở ra trăm năm giá trị” do One Central Saigon khởi xướng nhân dấu mốc 50 năm Thành phố mang tên Bác, như lời tri ân dành cho thành phố và những thế hệ đã góp phần bồi đắp nên bản sắc nơi đây.

Dấu mốc là dịp nhìn lại hành trình phát triển đáng tự hào, đồng thời tôn vinh những phẩm chất đã làm nên bản sắc TP.HCM hôm nay: Một đô thị rộng mở với dòng chảy mới, không ngừng chuyển mình nhưng vẫn gìn giữ trọn vẹn tinh thần nghĩa tình, hào sảng và bao dung.

Từ góc nhìn ấy, địa danh biểu tượng trải dài 3 miền trên dải art hoarding mở ra thêm một tầng ý nghĩa: Gợi nhắc hành trình của những con người từ nhiều vùng miền đã đến TP.HCM để học tập, lập nghiệp và xây dựng tương lai. Những miền ký ức và văn hóa khác nhau cùng hội tụ nơi đây, dần hòa thành một phần trong ký ức chung của thành phố, góp phần làm nên một TP.HCM đa sắc và rộng mở như hôm nay.

Quá khứ không bị thay thế bởi những công trình mới, mà trở thành nền tảng để kiến tạo một diện mạo đô thị giàu chiều sâu văn hóa. Ảnh phối cảnh

Tinh thần rộng mở được bồi đắp không chỉ từ sự gặp gỡ của con người từ muôn nơi, mà còn từ vai trò cửa ngõ kết nối Việt Nam với thế giới. Qua nhiều thời kỳ, dòng chảy về con người, văn hóa, thương mại và tư tưởng mới đã gặp gỡ tại TP.HCM, được đón nhận, tiếp biến và hòa vào đời sống đô thị. Chính khả năng dung hòa những khác biệt mà vẫn gìn giữ bản sắc riêng đã tạo nên sức sống đặc trưng và sức hấp dẫn bền bỉ của thành phố. Tinh thần hội tụ và kết nối ấy hiện diện rõ nét tại khu vực Bến Thành - nơi suốt hơn một thế kỷ qua đóng vai trò là tâm điểm kết nối di sản văn hóa, giao thương và đời sống đô thị.

Từ “tọa độ gốc” Bến Thành vươn cao một điểm đến biểu tượng mới

Tọa lạc đối diện Chợ Bến Thành, dự án One Central Saigon không chỉ hiện diện tại một trong những vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm TP.HCM, mà còn kế thừa chiều sâu lịch sử của một “tọa độ gốc” - nơi lưu giữ linh hồn và bản sắc của thành phố suốt hơn một thế kỷ qua.

Dải hoarding tôn vinh các địa danh biểu tượng trên khắp đất nước chính là điểm chạm đầu tiên thể hiện mối liên hệ ấy. Từ việc tri ân con người đã cùng làm nên bản sắc thành phố, One Central Saigon khởi đầu câu chuyện của mình bằng sự trân trọng dành cho nơi chốn mà dự án tọa lạc. Một đô thị không chỉ được kiến tạo bởi những công trình, mà trước hết bởi con người đã đến, ở lại và trao gửi vào nơi ấy ký ức, tình cảm cùng khát vọng của mình.

One Central Saigon quy tụ khu căn hộ hàng hiệu, khách sạn The Ritz-Carlton, văn phòng hạng A+ cùng thương mại, dịch vụ và ẩm thực tinh tuyển trong một hệ sinh thái tích hợp, kết nối trực tiếp với Ga Metro Bến Thành. Ảnh phối cảnh

Khi Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới với tâm thế ngày càng chủ động và tự tin, dòng chảy hội nhập cũng mở rộng theo hai chiều: TP.HCM không chỉ là nơi những tinh hoa, chuẩn mực quốc tế và nguồn lực toàn cầu tìm đến, mà còn là một trong những cửa ngõ để bản sắc, năng lực và khát vọng Việt Nam kết nối sâu rộng hơn với thế giới. Đó cũng là tầm nhìn phát triển One Central Saigon mong muốn tiếp nối tại chính giao điểm di sản này: kiến tạo giao điểm tinh hoa thế giới hòa cùng bản sắc Việt Nam - nơi giá trị trăm năm không chỉ được gìn giữ và trân trọng, mà trở thành nền tảng để mở ra trăm năm giá trị cho TP.HCM và một Việt Nam phồn vinh trong kỷ nguyên mới.

(Nguồn: Masterise Homes)