Dấu ấn 30 năm sứ mệnh bảo vệ nụ cười Việt: P/S “trình làng” diện mạo mới

Sau 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng, thương hiệu kem đánh răng số 1 Việt Nam P/S chính thức giới thiệu diện mạo mới trên toàn bộ danh mục sản phẩm. Đây được xem là một trong những bước đi mang tính chiến lược nhằm làm mới hình ảnh thương hiệu, đồng thời nâng cao trải nghiệm người dùng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.

Dễ nhận thấy nhất trong lần tái tung này là sự thay đổi đồng loạt về bao bì. Thiết kế bao bì mới của các sản phẩm P/S được tối giản hóa, giúp tăng khả năng nhận diện và mang lại cảm giác hiện đại, cao cấp hơn.

Nếu trước đây bao bì chủ yếu đóng vai trò bảo vệ sản phẩm, thì nay, đã trở thành một “điểm chạm” quan trọng, tác động trực tiếp đến quyết định lựa chọn của người tiêu dùng ngay tại kệ hàng. Sự thay đổi này phản ánh rõ xu hướng chung của ngành FMCG, khi trải nghiệm thị giác và cảm nhận thương hiệu ngày càng đóng vai trò lớn trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng.

Cải tiến công thức, đáp ứng nhu cầu chăm sóc răng miệng nâng cao

Ngoài diện mạo được thay đổi đồng loạt, trọng tâm của lần tái tung này của P/S nằm ở việc cải tiến công thức sản phẩm. Đây được xem là yếu tố cốt lõi giúp P/S duy trì sức cạnh tranh trên thị trường.

Cụ thể, P/S Bảo Vệ 123 mới với công thức bộ đôi canxi giúp tăng cường khả năng bảo vệ vượt trội, P/S Than Hoạt Tính mới gấp 10 lần than hoạt tính giúp trắng răng lành tính, loại bỏ 10 loại vết ố do đồ ăn đậm màu gây ra.

Những thay đổi này phản ánh xu hướng tiêu dùng mới trong chăm sóc răng miệng của người tiêu dùng Việt. Nếu trước đây, người tiêu dùng chủ yếu quan tâm tới chức năng làm sạch và ngừa sâu răng, thì nay, nhu cầu đã được nâng cấp, mở rộng sang các tiêu chí cao hơn như: bảo vệ men răng và làm trắng răng an toàn khi sử dụng lâu dài và chăm sóc răng miệng toàn diện.

Sự dịch chuyển này gắn liền với nhận thức ngày càng cao của người Việt Nam về sức khỏe răng miệng. Việc chăm sóc răng miệng không chỉ là nhu cầu cơ bản mà trở thành một phần trong lối sống chủ động bảo vệ vượt trội, hướng tới bảo vệ sức khoẻ dài hạn. Đây cũng là nỗ lực nâng cao nhận thức mà P/S luôn kiên trì theo đuổi trong suốt hành trình 30 năm bảo vệ nụ cười Việt vừa qua và tiếp tục xem là sứ mệnh trong nhiều năm tiếp theo.

P/S tưng bừng tái tung, niềm vui sinh nhật 30 năm Saigon Co.op nhân đôi

Chiến dịch tái tung của P/S được triển khai đồng loạt trên hệ thống siêu thị Saigon Co.op toàn quốc, trùng với dịp kỷ niệm 30 năm của Co.opmart - một trong những hệ thống bán lẻ lâu đời và có độ phủ rộng tại Việt Nam.

Tại siêu thị Co.opmart Lý Thường Kiệt (TP.HCM), không khí ra mắt kệ hàng P/S “khoác” diện mạo mới diễn ra sôi động với sự tham gia của đại diện hai bên. Sau phần đón tiếp, đại diện P/S và Co.opmart đã cùng thực hiện kéo băng khánh thành, khai trương diện mạo mới, đánh dấu sự khởi đầu cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thương hiệu.

Cũng trong buổi lễ này, đại diện 2 bên đã triển khai hoạt động giao lưu, chúc mừng sinh nhật 30 năm Saigon Co.op và kỷ niệm quan hệ hợp tác bền chặt. Trong tháng kỷ niệm sinh nhật Saigon Co.op, P/S cùng Saigon Co.op sẽ tiếp tục mang đến nhiều hoạt động và trải nghiệm hấp dẫn dành cho người tiêu dùng và cộng đồng.

Theo chia sẻ từ đại diện nhãn hàng P/S, sau hơn 30 năm Bảo vệ nụ cười Việt, lần tái tung này ngoài ý nghĩa làm mới bề ngoài, còn thể hiện nỗ lực thích ứng với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa nâng cấp công thức, cải tiến bao bì và triển khai đồng bộ tại hệ thống bán lẻ cũng nằm trong chiến lược tiếp cận toàn diện của P/S,

Trong dài hạn, đây có thể xem là bước chuyển quan trọng để P/S tiếp tục củng cố vị thế trong ngành hàng chăm sóc răng miệng, đồng thời duy trì vai trò là thương hiệu kem đánh răng số 1 Việt Nam (Theo kết quả khảo sát của NielsenIQ nghiên cứu đo lường bán lẻ trong ngành hàng kem đánh răng tại Việt Nam trong 12 tháng liên tiếp tính đến tháng 9/2025)* quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt.

Minh Hoà