Ngày 14/3, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (Hà Nội) tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới (20/3) với thông điệp “Nụ cười đẹp - Cuộc sống vui”, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của chăm sóc sức khỏe răng miệng. Chương trình thu hút hơn 1.600 người tham dự và đi bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, cho biết sức khỏe răng miệng có liên quan mật thiết đến sức khỏe tổng thể, tuy nhiên nhiều người vẫn còn chủ quan trong việc chăm sóc răng miệng. Theo ông, việc chăm sóc răng cần được hình thành từ sớm và duy trì thường xuyên thông qua thói quen chải răng đúng cách và khám răng định kỳ.

PGS Bính cũng khuyến cáo người dân ghi nhớ “quy tắc 4 số 2” trong chăm sóc răng miệng: Đánh răng 2 lần mỗi ngày; chải răng ít nhất 2 phút; sau khi ăn 2 giờ nên đánh răng; khám răng 2 lần mỗi năm.

Ngoài ra, nên sử dụng kem đánh răng có chứa sodium fluoride (flo) để giúp bảo vệ và tăng cường độ chắc khỏe của răng.

PGS Bính cho biết nhiều người có thói quen đánh răng xong rồi ăn sáng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo mới nhất, để giúp răng chắc khỏe hơn, tốt nhất nên đánh răng sau khi ăn sáng, hoặc đánh răng trước bữa sáng và đánh lại sau đó khoảng 2 giờ. Nếu đánh răng xong rồi ăn ngay, lượng flo trong khoang miệng sẽ nhanh chóng bị cuốn trôi theo thức ăn, không kịp tồn tại trong nước bọt và thẩm thấu vào răng để phát huy tác dụng bảo vệ men răng.

Giáo sư Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thảo Trần.

Phát biểu tại chương trình, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết trên phạm vi toàn cầu, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 3,5 tỷ người đang sống chung với các bệnh răng miệng, khiến đây trở thành nhóm bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất hiện nay. Tại Việt Nam, hơn 90% người dân từng mắc các bệnh lý răng miệng ở các mức độ khác nhau.

Vì vậy, ông Thuấn nhấn mạnh bệnh răng miệng không chỉ là vấn đề của từng cá nhân mà còn là thách thức sức khỏe cộng đồng cần được quan tâm đúng mức. Tuy nhiên, phần lớn các bệnh răng miệng đều có thể phòng ngừa nếu mỗi người dân có kiến thức đúng và duy trì thói quen chăm sóc răng miệng khoa học.

Một điểm đáng ghi nhận của chương trình năm nay là Tháng khám, tư vấn và chăm sóc răng. miệng miễn phí được triển khai trên phạm vi toàn quốc với sự tham gia của hơn 50 cơ sở răng hàm mặt. Chương trình đã tổ chức khám và tư vấn cho hơn 40.000 trẻ em và người dân. Những hoạt động này cho thấy khi ngành y tế, các tổ chức xã hội, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp cùng chung tay, hoàn toàn có thể tạo ra những chuyển biến tích cực trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong năm 2026, chương trình tiếp tục được phát động trên toàn quốc. Đến nay đã có hơn 50 cơ sở răng hàm mặt công lập và tư nhân đăng ký tham gia, dự kiến khám và tư vấn chăm sóc răng miệng miễn phí cho hơn 47.000 trẻ em và người dân.

