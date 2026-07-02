Cùng với phân khu mới đang được triển khai, việc tiếp tục đầu tư hạ tầng và bổ sung các tiện ích phục vụ cư dân cũng đang được doanh nghiệp triển khai song song trong toàn khu đô thị.

Phối cảnh dự án Palm City

Theo đại diện Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc - chủ đầu tư khu đô thị Palm City, dự án này thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, việc triển khai vẫn phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về quy hoạch, thiết kế, quản lý chất lượng công trình và các quy định pháp luật liên quan.

Song song với việc phát triển Palm River, chủ đầu tư cho biết đang tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng và tiện ích của toàn khu đô thị, bao gồm công viên ven sông dài gần 3 km, hệ thống công viên nội khu, trung tâm thể thao và chăm sóc sức khỏe cùng mạng lưới đường nội khu kết nối các khu vực chức năng.

Bên cạnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, các tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, vận động và chăm sóc sức khỏe của cư dân cũng đang tiếp tục được đầu tư theo lộ trình chung của toàn khu đô thị.

Hiện nay, nhiều hạng mục cảnh quan và không gian công cộng cũng đang được tiếp tục bổ sung nhằm tăng cường kết nối giữa các khu chức năng và mở rộng không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng cư dân.

Việc mở rộng diện tích cây xanh và bổ sung các tiện ích mới hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng cư dân, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình khu đô thị ven sông mà Palm City theo đuổi trong giai đoạn phát triển mới.

Theo đại diện chủ đầu tư, công tác liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại các khu đã đưa vào vận hành đang tiếp tục được triển khai theo quy định hiện hành.

Phối cảnh dự án Palm City

Trong thời gian tới, cùng với việc bổ sung thêm không gian xanh, tiện ích và các sản phẩm mới, quá trình đầu tư hoàn thiện hệ sinh thái đô thị tại Palm City dự kiến tiếp tục được triển khai theo lộ trình phát triển chung của toàn dự án.

(Nguồn: Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc)