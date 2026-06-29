Theo phản ánh của công dân, gia đình có một thửa đất nằm trong khu vực mà UBND tỉnh từng ban hành văn bản kêu gọi đầu tư dự án đã hết thời hạn từ năm 2020.

Đến tháng 12/2025, gia đình nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Lý do được đưa ra là thửa đất nằm trong khu vực tỉnh kêu gọi đầu tư thực hiện dự án nhà ở hỗn hợp.

Công dân đặt câu hỏi: Việc gia đình bị trả hồ sơ, không cho chuyển mục đích sử dụng đất với lý do trên có đúng không? Đồng thời, nếu thửa đất phù hợp quy hoạch thì gia đình có được chuyển mục đích sử dụng đất và cần liên hệ cơ quan nào để được xem xét giải quyết.

Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phụ thuộc vào kết quả rà soát quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời nội dung này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết căn cứ để xem xét cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai.

Cụ thể, việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở hoặc chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở phải căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ cũng dẫn khoản 2 Điều 22 Nghị định 151/2025 của Chính phủ, theo đó sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, các xã, phường mới được tiếp tục sử dụng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm hoặc quy hoạch đô thị, nông thôn đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2025 để làm căn cứ thực hiện công tác quản lý đất đai cho đến khi hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đơn vị hành chính mới.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 66.3/2025/NQ-CP của Chính phủ quy định cơ quan có thẩm quyền có thể căn cứ vào một trong các loại quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2025, gồm: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh phân bổ đến cấp xã sau sắp xếp; hoặc quy hoạch đô thị, nông thôn theo quy định, để thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo pháp luật đất đai.

Đáng chú ý, theo khoản 4 và khoản 7 Điều 76 Luật Đất đai, trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thì người sử dụng đất vẫn được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định.

Đối với diện tích đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm để thu hồi hoặc chuyển mục đích, nhưng sau 2 năm liên tục vẫn chưa có quyết định thu hồi hoặc chưa được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét, điều chỉnh hoặc hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất đối với phần diện tích này và công bố công khai việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ theo quy định.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết chưa thể khẳng định cụ thể trường hợp của công dân có đủ điều kiện được chuyển mục đích sử dụng đất hay không.

Để có kết luận chính xác, cơ quan chuyên môn cần kiểm tra vị trí thửa đất so với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm của TP Buôn Ma Thuột (cũ) hoặc quy hoạch đô thị, nông thôn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Do việc xác định này thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý đất đai tại địa phương, Bộ không có căn cứ để kết luận việc cho phép hay không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp nêu trên.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân gửi đơn đến UBND phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để được giải quyết theo đúng quy định.