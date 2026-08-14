Ngày 12/8, Hướng Việt Properties tổ chức Lễ khởi động Palm River, phân khu căn hộ ven sông mới thuộc Palm City, đánh dấu bước triển khai tiếp theo trong hành trình hoàn thiện Palm City theo định vị “Đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố”.

Palm City tại phường Bình Trưng, TP.HCM, được quy hoạch theo mô hình đại đô thị đa chức năng, tích hợp các phân khu nhà ở, thương mại - dịch vụ, giáo dục, y tế, văn phòng và không gian công cộng. Định hướng này hướng đến hình thành một hệ sinh thái “all-in-one”, nơi cư dân có thể được đáp ứng hầu hết các nhu cầu sống, học tập, làm việc, mua sắm và giải trí trong cùng một điểm đến.

Palm City tọa lạc tại phường Bình Trưng, TP.HCM. Ảnh: Hướng Việt Properties.

Bên cạnh hệ tiện ích nội khu, Palm City còn sở hữu vị trí kết nối thuận lợi với trung tâm TP.HCM, Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm, Trung tâm Thể thao Nam Rạch Chiếc và các trục giao thông trọng điểm của khu Đông.

Trong tổng thể đó, Palm River được định vị là phân khu căn hộ ven sông “tái tạo năng lượng” giữa lòng thành phố.

Được phát triển trên một trong những quỹ đất ven sông hiếm hoi tại khu Đông TP.HCM, Palm City có gần 3 km chiều dài tiếp giáp sông, trong đó Palm River là phân khu có mặt tiếp giáp sông dài nhất. Lợi thế này tạo điều kiện để Palm River phát huy giá trị cảnh quan, tầm nhìn và phát triển hệ tiện ích gắn với mặt nước.

Palm River gồm toà tháp cao 36 tầng nổi và hai tầng hầm, với mật độ xây dựng thấp. Phần lớn diện tích phân khu được dành cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng, tạo nên hệ cảnh quan mở.

Phần lớn căn hộ tại Palm River là căn góc, với 4-6 căn hộ mỗi tầng. Cách thiết kế này góp phần tạo nên sự riêng tư nhất định với mật độ cư dân hợp lý và sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày cho cư dân.

Lấy cảm hứng từ dòng chảy của nước, Palm River kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và không gian sống. Ảnh phối cảnh: Hướng Việt Properties

Tòa tháp được bố trí để mỗi căn hộ đều có tầm nhìn hướng sông và sở hữu hai mặt thoáng, giúp tối ưu khả năng đón ánh sáng tự nhiên và luồng gió từ thiên nhiên.

Thiết kế ưu tiên tầm nhìn rộng và liền mạch, trong khi hệ thống cây xanh, mặt nước và các không gian sinh hoạt cộng đồng được phân bổ xuyên suốt toàn dự án. Cách tổ chức không gian này hướng đến chuẩn wellness (sống khỏe), nơi cư dân có thể tận hưởng không gian nghỉ dưỡng mỗi ngày ngay giữa lòng đô thị.

Theo nhà phát triển dự án, hơn 68 tiện ích sẽ được phát triển theo định hướng “tái tạo năng lượng” tại dự án, kết hợp yếu tố thủy dưỡng với các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, vận động và thư giãn. Hệ tiện ích nổi bật gồm Sky Onsen, hồ ngâm lạnh, hồ bơi, Private Spa, Sky Yoga Deck, Sky Gym & Pilates, Golf mô phỏng, Clubhouse, đài ngắm cảnh trên cao cùng nhiều không gian thư giãn ven sông.

Cùng với lợi thế không gian sống ven sông, Palm River tiếp tục hưởng lợi từ quá trình hoàn thiện hạ tầng của khu Đông TP.HCM. Các công trình như Vành đai 3 TP.HCM, nút giao An Phú cùng hệ thống đường kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang từng bước nâng cao năng lực kết nối của khu vực.

Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã được đưa vào khai thác cũng góp phần định hình diện mạo mới cho khu Đông TP.HCM, trở thành trục giao thông công cộng quan trọng kết nối khu vực với trung tâm thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Sĩ Toàn, Giám đốc điều hành Khối Kinh doanh Bất động sản Nhà ở Cao tầng, Hướng Việt Properties, cho biết: “Palm River được phát triển với mong muốn mang đến một không gian sống ven sông chuẩn nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố, nơi thiên nhiên, mặt nước, kiến trúc và hệ tiện ích được kết nối trong một tổng thể hài hòa. Chúng tôi không chỉ phát triển thêm một phân khu mới, mà hướng đến kiến tạo không gian sống đề cao sức khỏe, sự cân bằng và những giá trị bền vững cho cư dân. Palm River cũng là mảnh ghép tiếp theo trong hành trình hoàn thiện Palm City, đại đô thị mà Hướng Việt Properties đang từng bước phát triển tại khu Đông TP.HCM”.

Đại diện các đối tác tại Lễ khởi động Palm River. Ảnh: Hướng Việt Properties.

Tại sự kiện, Hướng Việt Properties công bố các đối tác chiến lược đồng hành phát triển thị trường cho Palm River. Việc hợp tác với các đơn vị có kinh nghiệm và am hiểu thị trường được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa thông tin về dự án đến khách hàng một cách đồng bộ, đồng thời phát huy thế mạnh của từng đối tác trong việc kết nối thị trường và đồng hành cùng Hướng Việt Properties trong quá trình phát triển Palm River. Dự án đang được triển khai theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý I/2029.

(Nguồn: Hướng Việt Properties)