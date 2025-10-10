Ngày 8/10, Palo Alto Networks phối hợp cùng Nhà phân phối Elite JSC đã tổ chức sự kiện “Optimized Security: Smart Strategy for the Modern Enterprise” Tối ưu hoá Bảo mật: Chiến lược Thông minh cho Doanh nghiệp Hiện đại” - một minh chứng rõ nét trong chiến lược phát triển của Palo Alto Networks tại Việt Nam.

Song hành cùng nhịp tăng tốc của tiến trình chuyển đổi số, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức an ninh mạng ngày càng phức tạp: tấn công có chủ đích, mã độc tinh vi, rủi ro từ môi trường điện toán đám mây và hệ thống phân tán. Trước thực trạng này, việc xây dựng một chiến lược bảo mật thông minh, toàn diện và tối ưu chi phí trở thành ưu tiên hàng đầu cho mọi tổ chức.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đoàn Quang Hòa - Giám đốc Công nghệ của Palo Alto Networks Việt Nam nhấn mạnh: “Palo Alto Networks cam kết hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam triển khai chiến lược đầu tư thông minh cho An ninh bảo mật dựa trên Công nghệ nền tảng hóa”.

Sự kiện lần này quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật an ninh mạng, cùng với sự góp mặt của các lãnh đạo vùng Đông Nam Á của Palo Alto Networks . Hội thảo được đánh giá là có tính chuyên môn cao, cung cấp những phân tích thực tiễn và định hướng chiến lược, giúp các lãnh đạo doanh nghiệp tiếp cận rõ hơn bức tranh toàn diện về bảo mật trong kỷ nguyên số. Trọng tâm chương trình được thể hiện qua việc giới thiệu hai nền tảng chủ lực của Palo Alto Networks: Prisma Browser và Cortex Platform, bộ đôi công nghệ song hành đang thiết lập những chuẩn mực mới cho việc xây dựng hệ thống phòng thủ toàn diện trong môi trường doanh nghiệp hiện đại.

Prisma Browser: Công cụ trình duyệt web bảo mật dành riêng cho doanh nghiệp, giúp loại bỏ nguy cơ tấn công từ internet ngay tại cửa ngõ truy cập Cortex Platform: Nền tảng tích hợp, trình diễn khả năng phòng chống tấn công có chủ đích và tự động phản ứng trong môi trường đa đám mây Bà Hà Nguyễn - Phụ trách Khối khách hàng Commercial phía Nam chia sẻ rằng Khối Khách hàng doanh nghiệp đang là ưu tiên trọng tâm của Palo Alto Networks trong khu vực và tại thị trường Việt Nam

Bên cạnh đó, Palo Alto Networks luôn xem hợp tác bền vững là nền tảng chiến lược trong hành trình mở rộng thị trường và mang lại sự an tâm cho doanh nghiệp. Không chỉ tập trung cải tiến sản phẩm, tập đoàn khẳng định coi việc đầu tư đào tạo và nâng cao kỹ năng đồng bộ cho các nhà phân phối là một trong những ưu tiên trọng điểm, đảm bảo khách hàng luôn được hỗ trợ tận tâm bởi đội ngũ nhân sự chất lượng, hiểu rõ về ngành.

Trong tương lai, Palo Alto Networks kỳ vọng đóng góp vào thúc đẩy quá trình chuyển đổi số an toàn hơn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đây cũng là bước đi chiến lược trong hành trình củng cố vị thế dẫn đầu của tập đoàn trong lĩnh vực an ninh mạng thế hệ mới, nơi các giải pháp tích hợp AI, tự động hóa và khả năng phân tích dữ liệu thông minh ngày càng giữ vai trò trung tâm.

Ngọc Minh